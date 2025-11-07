Feijóo impulsa una propuesta de ley para blindar la subida de las pensiones pese a que no haya Presupuestos

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la presentación de una Proposición de Ley para garantizar la actualización de las pensiones. La medida que el principal partido de la oposición llevará al Congreso de los Diputados pretende blindar la revalorización de los subsidios sin menoscabo del estado de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante la clausura del congreso por el trigésimo aniversario de la Unión Europea de Personas Mayores, un evento celebrado en Ciudad Real y que ha tenido a Carmen Quintanilla como anfitriona, Feijóo ha insistido en que los pensionistas "no son culpables" de la situación de "parálisis" parlamentaria que constriñe la acción ejecutiva del Gobierno de Pedro Sánchez.

El objetivo del PP con la medida que trasladarán a la Cámara Baja es "garantizar" la mejora de las pensiones en 2026. El partido apuesta por desligar la actualización del subsidio del correspondiente apunte contable que le reservan las cuentas de la nación.

Presentaremos una iniciativa para garantizar la actualización de las pensiones en 2026, incluso en situación de prórroga presupuestaria. pic.twitter.com/4HfCYr9vN2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 7, 2025

Los últimos Presupuestos Generales del Estado, correspondientes al ejercicio de 2023, se aprobaron en noviembre de 2022. La previsión, por tanto, pertenece a la legislatura anterior. "Un país no puede funcionar indefinidamente sin Presupuestos", ha advertido el gallego.

"España no puede estar secuestrada por los sumarios judiciales que acechan al Gobierno", ha añadido. Para el máximo responsable del PP, la concatenación de "escándalos" genera perjuicios a la ciudadanía, unos daños que recaen de manera significativa en aquellos que dependen del erario.

Sin Presupuestos

Al respecto, Feijóo ha insistido en el plan del PP de impedir que Sánchez se aferre a la prórroga presupuestaria. Durante el actual mandato de Sánchez, iniciado hace dos años, no se han aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado, ni siquiera se han presentado ni han podido ser sometidos al trámite parlamentario habitual.

Más allá de los aspectos económicos relacionados con la tercera edad, Feijóo ha esbozado las líneas maestras del "contrato generacional" que debe articular el equilibrio de "oportunidades" entre las cohortes de mayor edad y la juventud.

El líder de la oposición ha convocado al conjunto de la sociedad española a "reivindicar la importancia del legado de nuestros mayores", una actitud que topa con la lucha entre generaciones que azuza desde distintas tribunas.

Conflicto generacional

"No creo en el conflicto generacional: los mayores no ganan si los jóvenes pierden", ha subrayado Feijóo. Además, desde el PP se han comprometido con un colectivo cada vez más numeroso y, por ende, más consumidor de recursos públicos. "Quienes han contribuido al progreso de su nación, deben tener cubierto su futuro".

Según el líder nacional del PP, entre los "asuntos que deben centrar el debate público" emergen temas como el incremento de las plazas de mayores en residencias, la respuesta para el aumento de la demanda sanitaria, la lucha contra la soledad no deseada o la cobertura del gasto en dependencia.

En el PP han defendido que las personas retiradas del ámbito profesional tras una vida de "esfuerzo" puedan "disfrutar del sosiego y la tranquilidad en los últimos días de la vida".

No obstante, también ha apelado a los mayores. "Lejos de lo que se suele decir, vuestro trabajo no ha terminado", les ha dicho. Según Feijóo, las dificultades que atenazan a los jóvenes "son el fracaso de todo el país y nos tenemos que hacer cargo".

Sobre las negociaciones para suceder al expresidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, Feijóo ha asegurado que "se iniciarán y proseguirán" hasta que "le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia". "Ese es nuestro compromiso", ha apostillado el líder de los 'populares' al ser preguntado al respecto tras participar en la clausura del XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores

"Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano", ha garantizado un Núñez Feijóo, que no ha querido abundar más en esta cuestión.