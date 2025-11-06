Page apuesta por el trabajo conjunto de comunidad educativa y administración para "erradicar" la violencia escolar

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado la necesidad de una respuesta conjunta de toda la sociedad para eliminar cualquier forma de violencia en las aulas.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, García-Page ha asegurado que "la violencia es algo que hay que erradicar en todos los órdenes, pero si hay un espacio en el que realmente es más detestable, es justamente en la escuela".

El presidente regional ha subrayado que el ámbito educativo es "donde se interiorizan los valores y se aprende a convivir", por lo que ha hecho un llamamiento a la implicación de docentes, familias y administraciones en la lucha contra el acoso.

"Violencia cero en las aulas, acoso cero, porque es lo contrario de lo que queremos enseñar y de lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico, insistiendo en la importancia de la educación en valores como la empatía, el respeto y la convivencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene desde hace años un compromiso activo con la prevención y detección del acoso escolar.

Acuerdo colaboración

En esta línea, en próximas fechas se firmará un acuerdo de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía, con el objetivo de mejorar la identificación, detección y acompañamiento de las víctimas.

Este acuerdo facilitará la comunicación entre centros educativos y autoridades competentes, además de reforzar la formación de docentes y agentes para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier caso.

Entorno digital seguro

La conmemoración de este año, bajo el lema 'Mente digital: Aprender a cuidarse en la era tecnológica', recuerda la importancia de promover un entorno digital seguro y saludable para niños, niñas y adolescentes.

La UNESCO declaró el primer jueves de noviembre como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, reconociendo que esta forma de violencia vulnera los derechos fundamentales a la educación, la salud y el bienestar.