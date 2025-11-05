Page y Puente ultiman un acuerdo para la llegada del AVE a Toledo con una segunda estación en el Polígono

El Ministerio de Transportes y la Junta de Castilla-La Mancha ultiman un acuerdo sobre el trazado de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Lisboa a su paso por Toledo. Aunque faltan por concretar los últimos detalles, el itinerario se articulará a través de una segunda estación, una parada que se construirá en el barrio del Polígono. En todo caso, la terminal de Santa Bárbara se mantendrá como punto de llegada y salida del servicio Avant con Madrid.

En fechas recientes, el Gobierno regional ha remitido al Ministerio de Óscar Puente "un informe detallado" sobre la viabilidad de la segunda estación. Fuentes conocedoras de la negociación han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el documento ha sido clave para que Transportes acepte la opción 'Toledo exterior', defendida por la Junta y el Ayuntamiento, frente a 'Toledo central', por la que la Administración central había mostrado preferencia.

La documentación enviada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page justifica que la nueva infraestructura, que se construirá frente al centro comercial Luz del Tajo, podrá levantarse sin inconvenientes de espacio en los terrenos que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder.

Este miércoles, durante la presentación de una plataforma de empleo en la sede del Gobierno regional, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que el trazado de la futura línea se está decidiendo "de manera acordada" con el Ministerio y permitirá "evitar los trayectos más lesivos" en el término municipal de Toledo.

Así, ha sugerido que el equipo de Óscar Puente ha entendido la inviabilidad de la alternativa de 'Toledo central'. Según la Junta de Comunidades, comprometía la protección visual y paisajística del Casco Histórico toledano. La construcción de un viaducto y el scalextric se habían convertido en los dos mayores inconvenientes para la Administración autonómica. A falta de confirmación oficial, ambos escollos han desaparecido.

Según el presidente regional, la ciudad "podrá estar tranquila" respecto al cuidado de "su patrimonio y su sostenibilidad ambiental", dos de las cuestiones sobre las que la Junta de Comunidades planteó sus alegaciones ante el Ministerio de Transportes.

Aunque no ha indicado cuándo se concretará el acuerdo definitivo con el Ministerio, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que el anuncio se producirá "en no muchas fechas". Tampoco ha habido ningún avance sobre el momento previsto para la inauguración del servicio en Toledo, otro aspecto sobre el que se barajan diferentes años.

Santa Bárbara y Madrid

La apuesta por el AVE pondrá a la capital de Castilla-La Mancha en "el mapa ferroviario" de España, según Page, quien ha remarcado que la comunidad autónoma "no va a perder este tren". Con un AVE entre las dos capitales ibéricas, Toledo se convierte en estación de paso, no solo "de término".

Terrenos de propiedad municipal en el barrio del Polígono donde se prevé levantar la segunda estación. Javier Longobardo

El presidente regional ha garantizado que la estación de Santa Bárbara, punto de inicio y partida del servicio Avant con Madrid desde hace 20 años, mantendrá su servicio. Se trata, ha recordado Page, de un "símbolo identitario para la propia ciudad".

No obstante, y tal vez ahí radique la principal aportación sobre el futuro de esta línea de ferrocarril, la conservación de la estación histórica no excluye otras alternativas para la movilidad en la capital regional. Santa Bárbara seguirá, "pero vamos a permitir que se circule de manera inteligente y accesible para todos", ha apostillado Page.

El optimismo compartido de Junta y Ayuntamiento respecto al trazado del AVE augura una solución satisfactoria para ambas administraciones, una ruta que, previsiblemente, incorporará un nuevo equipamiento de subida y bajada de pasajeros en el barrio del Polígono, frente al centro comercial Luz del Tajo. La terminal por hacer facilitará un tránsito que sorteará impedimentos patrimoniales y naturales.