Núñez traza en Bruselas al comisario europeo de Agricultura sus líneas rojas para la PAC: "Ni un solo euro de recorte"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido este miércoles una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Cristophe Hansen, en la que ha trasladado la posición que mantiene su partido respecto a la nueva PAC y le ha recordado que "no vamos a permitir ni un solo euro recorte" en una política tan relevante para el futuro de la región.

Según ha informado el PP, Núñez se ha entrevistado con Hansen en el Parlamento Europeo y han mantenido un encuentro en el que han cambiado impresiones sobre la futura PAC y la importancia de que, en su negociación, se tengan en cuenta las necesidades de Castilla-La Mancha.

Núñez le ha subrayado que la PAC “vertebra” Castilla-La Mancha y "sustenta el trabajo del sector primario", así como el del agroalimentario, por lo que "miles de empleos en la región dependen de estas políticas" que se están negociando en las instituciones europeas y ante las que ha recordado que "no pueden tener ni un solo céntimo de recorte".

El presidente de los populares en la región ha pedido a Hansen que, a la hora de la negociación, se tengan en cuenta las singularidades de regiones como Castilla-La Mancha, con un gran peso del sector primario y el agroalimentario en su economía y que, debido a la evolución que está teniendo la actividad, ven cómo la rentabilidad de sus explotaciones se reduce drásticamente.

Por ello, Paco Núñez ha querido llevar a Bruselas "las reivindicaciones de una región que necesita una PAC justa, fuerte, sin recortes y que tenga en cuenta a los agricultores y ganaderos castellanomanchegos", ha sentenciado.