Bruselas destaca a Castilla-La Mancha como referente en políticas y prácticas en la lucha contra la despoblación

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha participado como ponente en el evento Pacto Rural: Las zonas y comunidades rurales en el presupuesto y las políticas de la UE posteriores a 2027, un foro celebrado este miércoles en Bruselas que ha ensalzado al Gobierno de Castilla-La Mancha como ejemplo de políticas y buenas prácticas en la lucha contra la despoblación.

Durante su intervención, Martínez Guijarro ha destacado que la región se ha convertido en un referente "por el impulso de las políticas frente a la despoblación", unas medidas que incluyen la garantía de los servicios públicos, el apoyo y la discriminación positiva hacia las iniciativas empresariales, y la fiscalidad diferenciada.

En este sentido, el vicepresidente ha recordado cómo el carácter eminentemente rural de Castilla-La Mancha ha requerido de la puesta en marcha de políticas de impulso al medio rural desde la fundación de la comunidad autónoma. La meta ha sido garantizar la igualdad de oportunidades entre los pueblos y las ciudades.

Desde la entrada en vigor de la ley regional contra la despoblación en 2021 se observan resultados favorables que incluyen un crecimiento de población en los municipios despoblados y un saldo migratorio positivo. Entre 2021 y 2024, estas zonas han sumado de más de 15.000 habitantes.

Antes de su ponencia, Martínez Guijarro ha firmado los compromisos del Pacto Rural que ratifican la adhesión de Castilla-La Mancha a una agenda que apuesta por mejorar el equilibrio entre el campo y los espacios urbanos mediante el abordaje de la despoblación y la mejora de la igualdad de acceso a los servicios y las oportunidades.

Asimismo, el representante del Gobierno regional ha señalado que Castilla-La Mancha quiere seguir formando parte del Pacto Rural Europeo "porque es imprescindible que desde Europa se tome conciencia de que la cohesión territorial es clave para garantizar la igualdad de oportunidades".

Por otra parte, ha recordado que a través de foros como el Pacto Rural el Ejecutivo regional busca trasladar su reivindicación de que haya más fondos específicos para seguir impulsando el medio rural.

Junto a Martínez Guijarro, han participado en este acto la viceconsejera de Empleo, Nuria Chust; el director general de Política Financiera, Francisco Hernández; y el director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas, Ramón Asensio.