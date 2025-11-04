Núñez viajará este miércoles a Bruselas para abordar los retos de la PAC y defender el campo de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, viajará este miércoles a Bruselas junto a una delegación del partido para defender el campo, los agricultores y ganaderos de la región y para abordar los retos de la PAC.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Núñez se reunirá con ponentes de la PAC, portavoces europeos del sector agropecuario y altos representantes del Grupo Parlamentario Popular.

De forma previa, este mismo martes, celebrará un Foro de Agricultura en Quintanar de la Orden (Toledo). Un encuentro en el que escuchará a asociaciones como Asaja, UPA, Coag o Cooperativas Agroalimentarias, con el objetivo de llevar las conclusiones a Europa este miércoles.

El objetivo es que la Unión Europea conozca y tome conciencia de las consecuencias reales de la PAC en la región, para demostrar que el partido "defenderá al campo de la región de forma absoluta y preferente".

Encuentros en Bruselas

En Bruselas, Paco Núñez mantendrá el miércoles varias reuniones. La primera de ellas será con Andrey Novakov, portavoz del Partido Popular europeo en la Comisión de Desarrollo Regional.

Asimismo, estará con la parlamentaria 'popular' española, Carmen Crespo; y con el portavoz del partido en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfmann.

También se verá con Elena Nevado, miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, y con Asaja Bruselas.