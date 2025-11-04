Castilla-La Mancha publica ayudas a la mejora de la accesibilidad de viviendas con hasta 15.000 € por domicilio

La Consejería de Fomento ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria de unas subvenciones para mejorar la accesibilidad a las viviendas de la comunidad, dotadas con una cuantía de 1.250.000 euros.

La cuantía máxima de esta convocatoria podrá incrementarse en 500.000 euros provenientes de fondos finalistas o propios. El nuevo importe será comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila o de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.

De esta forma, en actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila se aportarán hasta 15.000 euros por vivienda, mientras que en las ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva se darán hasta 6.000 euros por vivienda. La cuantía de la subvención será igual al coste subvencionable de cada actuación, sin que pueda superar el 80% del coste de la actuación.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención se iniciará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria y estará activo hasta el 29 de diciembre de 2025. Los documentos de solicitud a presentar pueden encontrarse en el DOCM publicado este martes.

Eliminación de barreras

El objetivo de esta convocatoria es la eliminación de barreras de accesibilidad en edificios y viviendas que constituyen la residencia habitual de las personas beneficiarias, para apoyar las necesidades de movilidad, bien por razones de edad o de discapacidad.

Las viviendas tendrán que estar en la región y haber sido finalizadas antes de 2006, además de disponer de un proyecto de las actuaciones a realizar.

La subvención concedida no podrá compatibilizarse con otras ayudas para el mismo objeto procedentes de otras administraciones o instituciones.