Una gran bola de fuego ilumina el cielo de Castilla-La Mancha este domingo: llegó a la atmósfera a 81.000 km/h

Los detectores del proyecto Smart del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) han registrado el paso de una bola de fuego con una luminosidad superior a la luna llena desde los observatorios astronómicos de Huelva y Mazagón, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla.

El astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, ha detallado que la bola fue grabada a las 20.41 horas de este domingo.

Los análisis han concluido que la roca que originó este fenómeno procedía de un cometa y entró en la atmósfera a una velocidad de unos 81.000 kilómetros por hora.

Al impactar violentamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente, generando una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 97 kilómetros sobre la localidad de Lousa (Castelo Branco, Portugal).

Avanzó en dirección noroeste y finalizó a unos 43 kilómetros de altitud sobre la localidad de Amiozinho (Coimbra, Portugal). Al final de su trayectoria, se produjo una explosión debida a la ruptura brusca de la roca, provocando un aumento súbito de luminosidad.

En total, la bola de fuego recorrió en la atmósfera de la Tierra una distancia total de unos 80 kilómetros.