Ana Belén, la UCLM y el Festival CiBRA, entre los galardonados con los Premios Menina 2025

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha publicado los galardonados con los Premios Menina 2025. Unos reconocimientos que han recaído en la cantante Ana Belén, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) o el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), entre otros.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha especificado que la entrega de galardones será el 26 de noviembre en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo.

A la cantante Ana Belén se le reconoce su trayectoria "profesional y personal durante décadas en defensa de los derechos de las mujeres en su faceta musical y de la interpretación".

Por su parte, a la UCLM se le reconoce por "ser ejemplo de trabajo para la eliminación de cualquier discriminación provocada por la desigualdad de género y por la promoción de medidas de corrección para garantizar la igualdad, la diversidad y la no discriminación".

Asimismo, el Festival CiBRA recibirá el galardón por ser "un referente en dar visibilidad al talento femenino por sus galardones 'Alice Guy' y por defender los "valores que encarna la primera mujer cineasta de la historia".

Más premiados

También se premiará a la escritora toledana Macarena Alonso, a la Casa Santa Lioba de Talavera de la Reina y a la Fundación ONCE Inserta Empleo de Ciudad Real.

Por último, serán premiadas la Biblioteca de Villar de Olalla (Cuenca) y la narradora y poeta feminista Marta Marco.