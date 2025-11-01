Castilla-La Mancha cae al 13º puesto en calidad de vida: está fuerte en seguridad, pero es la última de España en salud

Varios ciudadanos a las puertas de un centro de salud, en Toledo. Óscar Huertas

La calidad de vida retrocedió ligeramente en Castilla-La Mancha durante el año 2024. Así lo refleja el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un estudio que sitúa a la región en la decimotercera posición del ranking autonómico, con 101,114 puntos, frente a una media nacional de 101,467.

De esta forma, la comunidad castellanomanchega pierde dos puestos respecto al 2023, cuando se encontraba más cerca del promedio nacional (101,203) con una puntuación de 101,118. Al igual que el resto del país, Castilla-La Mancha registró su mejor resultado en 2019, el último año previo a la pandemia.

Sin embargo, a diferencia del repunte que se observa en la media nacional desde 2022, la región ha ido perdiendo fuelle desde entonces y no ha recuperado todavía los niveles de calidad de vida previos a la crisis sanitaria.

Salud y educación, punto débil

Uno de los datos más preocupantes es el de la categoría 'Salud', donde Castilla-La Mancha se situó en 2024 a la cola del país, incluso por detrás de Ceuta y Melilla. Con 99,993 puntos, la región mejora ligeramente respecto a 2023, pero sigue muy lejos del 102,446 que alcanzó en 2019. La media nacional en este apartado es de 103,286, más de tres puntos por encima.

El ámbito de 'Educación' también refleja una brecha creciente: Castilla-La Mancha marca 106,159 puntos, situándose en el decimosexto puesto autonómico. El conjunto del país se anota 110,113 puntos. Pese al esfuerzo de la Junta de Comunidades en esta materia, que mejora ininterrumpidamente desde 2016, la distancia con la media nacional no logra reducirse.

También en 'Trabajo' y 'Condiciones materiales de vida' los resultados son modestos. La región obtiene 100,771 puntos en calidad de vida respecto a lo laboral (frente a 102,335 de media nacional) y 99,108 en condiciones materiales (frente a 99,964 en el conjunto de España), ocupando en ambos casos la decimocuarta posición del ranking autonómico.

En 'Ocio y relaciones sociales', la región también se mantiene en la media baja del país. Con 93,248 puntos, ocupa la decimotercera posición, ligeramente por debajo de la media nacional (93,901).

Además, en la dimensión de 'Experiencia general de vida', que mide la satisfacción y bienestar subjetivo de los ciudadanos, Castilla-La Mancha desciende hasta el puesto 17, solo por delante de Castilla y León y Galicia, con 101,333 puntos frente a una media de 102,702.

Fuertes en seguridad y gobernanza

En contraste, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) de 2024 destaca el buen desempeño de la región en aspectos relacionados con la seguridad y lo institucional.

Castilla-La Mancha alcanza 104,426 puntos en 'Seguridad física y personal', frente a 100,292 de media nacional, lo que la coloca en la octava posición del ranking autonómico.

También sobresale en 'Gobernanza y derechos básicos', con 100,791 puntos, la sexta mejor posición de España, y en 'Entorno y medioambiente', donde ocupa el noveno lugar con 104,200 puntos, por encima de la media nacional (102,030).

Datos nacionales

El informe del INE confirma que la calidad de vida en España aumentó ligeramente en 2024, con avances en casi todas las dimensiones —condiciones materiales, trabajo, salud, educación, seguridad y medioambiente— y retrocesos únicamente en ocio y relaciones sociales y experiencia general de vida.

Navarra, La Rioja y el País Vasco son las comunidades con mayores niveles de calidad de vida, mientras que Castilla-La Mancha se sitúa en el grupo medio-bajo del ranking, sin lograr todavía recuperar el impulso perdido tras la pandemia.