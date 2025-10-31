Núñez reclama la eliminación del "injusto" canon del agua en Castilla-La Mancha: "Asfixia a familias y empresas"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado la eliminación del "injusto canon" del agua que impone el presidente regional, Emiliano García-Page, a las familias y empresas de la comunidad.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la empresa Iris Color de La Roda (Albacete), donde Núñez ha exigido la eliminación de este impuesto "injusto e innecesario que asfixia a familias y empresas en toda la región".

"Quiero poner en el foco la importancia de apoyar al sector empresarial de Castilla-La Mancha porque el 94 % son empresas familiares. La acción del Gobierno debería ir encaminada a proteger al pequeño empresario. Cuanto más crezca la industria, más capacidad tendrá de generar empleo y asentará población en nuestro territorio", ha afirmado.

Para Núñez es necesaria una "bajada de impuestos" para combatir el "infierno fiscal" de los castellanomanchegos. Y ha recordado que su partido volvió a pedir en pleno de las Cortes la derogación del canon del agua.

"Page lo ha inventado y obliga a los ayuntamientos a recaudarlo para la Junta, como meros recaudadores para evitar el desgaste político. Serán alrededor de 100 millones de euros que saldrán directamente del bolsillo de los castellanomanchegos", ha lamentado.

Deflactación del IRPF, impuesto de sucesiones…

Asimismo, el 'popular' ha reclamado que en la bajada de impuestos deben incluir la deflactación del IRPF autonómico, la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones y la reducción de tributos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

"Mientras Page y el PSOE están preocupados por su interés particular, sus sillones y lo que diga Pedro Sánchez, el PP está en el interés general, preocupados de que nuestra gente viva mejor, que tengan que pagar menos impuestos y tengan más oportunidades", ha sentenciado.