Ciudad Real y Talavera de la Reina cumplen con Europa y aprueban la ZBE con la promesa de "no perjudicar a los vecinos"

Los plenos de los ayuntamientos de Talavera de la Reina y Ciudad Real han aprobado la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa promovida por la Unión Europea. No obstante, han abogado que su implantación se haga sin que perjudique a los vecinos.

En ambas ciudades, la votación ha salido adelante pese a la negativa de Vox nacional a la implantación de la ZBE. En Ciudad Real, Vox rompió el pacto de Gobierno con el PP, por lo que la normativa se ha aprobado pese a su voto en contra. En el caso de Talavera de la Reina, donde PP y Vox gobiernan en coalición, el partido liderado por David Moreno ha apoyado la votación.

Unas votaciones que se han desarrollado sin sorpresa, después de la alerta que generó Vox en el Ayuntamiento de Valencia votando en contra de la ZBE 'in extremis'.

No perjudicar a los vecinos

En Ciudad Real, el Ayuntamiento ha defendido que "no será necesario cambiar de coche", ya que la ordenanza incluye "amplias moratorias y excepciones para garantizar que ningún vecino se vea perjudicado".

Asimismo, antes de su aprobación plenaria, el documento fue analizado por el Consejo de Movilidad, donde no se registraron votos en contra, sumándose empresarios y agentes sociales de la ciudad.

"La ordenanza nace con el espíritu de cumplir la legalidad, pero adaptado a la realidad de Ciudad Real. No va a establecer restricciones genéricas para ningún vehículo en su Zona de Bajas Emisiones. Sólo limitará el acceso en momentos puntuales, cuando se registren niveles de contaminación elevados en los medidores de la calidad del aire que hay instalados en la ciudad", ha indicado el concejal de Movilidad, Miguel Hervás.

Tras su aprobación, el borrador de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se someterá ahora a información pública durante un periodo de 30 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Con rigor técnico"

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana de Talavera de la Reina, Macarena Muñoz, ha asegurado que la ordenanza está elaborada "con rigor técnico, pensando específicamente en nuestra realidad como ciudad y pensando en las personas que viven y trabajan allí".

"La ordenanza no es sancionadora, no es restrictiva, no es un corsé para el ciudadano. Ha sido elaborada por los técnicos de Policía Local, en coordinación con múltiples servicios de este Ayuntamiento, pensando en la realidad de la ciudad y en la vida diaria de los talaveranos", ha asegurado.

Se trata de una ordenanza "idílica, ejemplar y que será referencia para numerosos municipios que ahora se encuentran en la misma situación y no quieren implantaciones improvisadas ni medidas perjudiciales".

En concreto, la ZBE en Talavera abarca un espacio que ya es peatonal, preferentemente peatonal o con acceso restringido a vehículos. "No estamos expulsando a los vehículos, ni impidiendo actividades, ni cortando accesos que antes existían. Lo que hemos hecho es trasladar a una norma lo que ya es la realidad física de la ciudad", ha afirmado.

De esta forma, la ordenanza solo activa medidas si algún día se superan los umbrales de contaminación establecidos en la legislación europea.