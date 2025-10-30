Unos 3.500 empleados públicos piden en Castilla-La Mancha el desbloqueo negociación colectiva

Unos 3.500 empleados públicos, según los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, se han concentrado este miércoles en las cinco capitales de Castilla-La Mancha, para demandar que se desbloquee la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública.

Las concentraciones, que habían sido convocadas por los tres sindicatos en toda España, se han desarrollado frente a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en el caso de Toledo, y frente a las subdelegaciones de las otras cuatro provincias.

Los participantes han exigido incrementos salariales para recuperar el poder adquisitivo que han ido perdiendo y mejoras de las condiciones laborales.

Los concentrados han reclamado al Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública que abra la mesa de negociación para los empleados públicos, cuyos salarios están congelados en 2025, para que no sigan perdiendo poder adquisitivo, así como otras mejoras en las condiciones laborales y aumento de las plantillas.

Concentración

Así lo han indicado la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, la secretaria regional de la FSC de CCOO, Carmen Juste, y el presidente autonómico de CSIF en Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, que han participado en la concentración de Toledo.

Según los sindicatos convocantes, a la concentración que se ha desarrollado ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han asistido unos 3.500 empleados públicos, que se han situado tras una gran pancarta en la que figuraba el lema 'Mejor salario + empleo = Servicios públicos de calidad'.

Congelación salarial

En Castilla-La Mancha hay unos 130.000 empleados públicos en las distintas administraciones, han indicado los responsables sindicales, cuyas condiciones han ido empeorando por cuestiones como la congelación salarial, que se ha traducido en que desde enero hasta octubre hayan perdido en torno a 86,8 millones de euros en la región, según los cálculos de las tres organizaciones sindicales.

Asimismo, han señalado que en 2021 y 2022 Castilla-La Mancha tuvo la tasa de inflación más alta de España, lo que ha provocado que en los últimos diez años empleados públicos hayan perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo, por lo que es necesaria una subida salarial que compense esta pérdida.

Mejoras laborales

Pero también han demandado otra serie de mejoras laborales como el aumento de las plantillas y la rebaja de la tasa de temporalidad, que en la comunidad autónoma está por encima del 30 por ciento.

Los representantes de los tres sindicatos han avanzado que si el Ministerio de Función Pública no desbloquea la negociación convocarán una gran movilización en toda España en noviembre, y una jornada de huelga en diciembre si no hay cambios en la postura ministerial.