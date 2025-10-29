El PP critica el "silencio" de Page y le señala como "el presidente más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y portavoz de su grupo parlamentario en las Cortes regionales, Carolina Agudo, ha criticado el "silencio" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, ante la ausencia de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura una vez culminado el plazo del mes de septiembre establecido por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Durante una rueda de prensa en Guadalajara, la 'número dos' del PP regional ha aprovechado la reciente aprobación de un triple trasvase para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 81 hectómetros cúbicos para señalar a Page como "el presidente más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha".

"Si el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha y el PSOE gobierna a nivel nacional, deberían entenderse entre ellos y ofrecer una solución", ha analizado. Sin embargo, Agudo ha lamentado que más allá de remedios a la situación hídrica, "a día de hoy se sigue trasvasando agua sin que haya una respuesta ni un compromiso claro por parte del Gobierno regional porque no se ha cumplido con el Pacto Regional del Agua".

Este acuerdo, ha recordado, "fue suscrito hace casi cinco años por más de 50 entidades, incluido el PSOE" que hoy por hoy el Gobierno regional "incumple".

"Ese pacto establecía una auditoría hídrica que debía haberse realizado para conocer dónde hay agua, dónde se necesita y garantizar que, mientras en Castilla-La Mancha no haya suficiente, no se lleve a otros lugares del territorio español", ha explicado.

Frente a esta situación ha enfrentado la propuesta del PP de armar un Pacto Nacional del Agua en el que ha asegurado que defenderán "primero, el agua para nuestra tierra".

Pleno en las Cortes

Durante la rueda de prensa, Agudo también ha repasado alguno de los asuntos que irán al pleno de las Cortes regionales este jueves y que afectan a la provincia de Guadalajara.

Respecto a la gestión del incendio del Pico del Lobo, ha señalado que "queremos saber si Page va a dar la cara y asumir alguna responsabilidad o volverá a esconderse" después de que 3.000 hectáreas ardieran y "no haya habido ceses ni explicaciones".

Por otra parte, los 'populares' también pedirán una moratoria de cinco años por el canon del agua y explicaciones por el cierre de la Unidad de Salud Mental de la capital provincial.