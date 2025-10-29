Page se revuelve contra el uso politizado de la dana: "El mejor homenaje es sacar conclusiones de lo que pasó"

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado a los damnificados de la dana en el primer aniversario de un extremo climatológico que se saldó con siete fallecimientos en la región y más de dos centenares en la Comunidad Valenciana. Emiliano García-Page ha insistido en la necesidad de "reflexión" individual y colectiva sobre aquel evento.

"El mejor homenaje es sacar conclusiones de lo que pasó", ha subrayado Page. El jefe del Ejecutivo autonómico ha convocado a las administraciones públicas a "aprender con humildad que hay muchas cosas que se tienen que afrontar mejor", una referencia a la gestión realizada durante la gran riada.

La posibilidad de establecer mejores sistemas tanto de alerta como de trabajo ante la calamidad se adivina como el reto por venir. Las propuestas para saber "cómo mejorar la respuesta", ha dicho el presidente regional, suponen una de las mejores formas de tributo a quienes perecieron el 29 de octubre de 2024.

Según Page, "sería bastante digno y decente que frente a una catástrofe no se hiciera ningún cálculo político". El presidente de Castilla-La Mancha ha recomendado "responder con la mejor voluntad y eficacia posible" a estos acontecimientos de gran poder destructor.

La deuda con las víctimas que dejaron las tormentas del pasado otoño se debe concretar en el afán de "mejorar todo". El responsable autonómico ha pedido "no obviar las mejoras" que se puedan materializar para minimizar los riesgos que guardan determinadas infraestructuras y el conjunto del espacio público.

Más allá de las peticiones en favor de la prevención y la instauración de mejores procedimientos, Page ha mostrado su rechazo con la instrumentalización de la dana. "Sufro con la incomprensible reacción política", ha añadido.

Para el toledano, cuando en España se lamenta una tragedia "en realidad hay dos: la tragedia de la naturaleza y la de los buitres de la política".

Sin señalar a ningún colectivo ni individuo, el barón regional ha calificado de "muy triste" el hecho de "ver cómo las mismas personas que el día de la tragedia se ponen a tu disposición, a las 24 horas están diciendo que tienes que dimitir".

No obstante, Page ha defendido el trabajo realizado por la Junta de Comunidades y los diferentes ayuntamientos afectados. "Todas las administraciones nos pusimos a trabajar de la mano; nadie buscó de dónde era la competencia", ha recordado.

En Castilla-La Mancha "se respondió por encima de lo que el nivel de alerta nos establecía", ha asegurado Page, quien ha remarcado que la alerta para la región alcanzó el nivel naranja y no el rojo, el escalón que implica un mayor riesgo.

Además, el presidente ha reivindicado el "muy poquito tiempo perdido" en diatribas políticas, un esfuerzo que ha favorecido la labor de reconstrucción en Letur y Mira, los municipios de las provincias de Albacete y Cuenca que lamentaron víctimas mortales en la comunidad autónoma.

La memoria de lo ocurrido sigue viva. "Fue como si nos hubiera caído un rayo inmenso de agua que se precipitó de golpe en un sitio donde antes no llovía: de repente, se encontraron con ese aluvión", ha rememorado Page. "El clima es contundente en sus mensajes".