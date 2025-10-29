Núñez critica la ausencia de Page en Letur: "Hoy es un día para rendir homenaje a las víctimas de la dana"
El presidente del PP de Castilla-La Mancha reclama depurar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
Más información: Letur y Mira conmemoran el aniversario de una dana que provocó siete muertes y que la magnitud de Valencia diluye
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rendido homenaje este miércoles a las víctimas de la DANA que hace un año azotó con especial dureza en municipios como Letur y Mira, así como localidades de la provincia de Guadalajara, dejando un devastador balance humano y material.
En una entrevista en esRadio Albacete, Núñez ha calificado la jornada como "un día de duelo, de recuerdo y de emoción contenida", y ha subrayado la necesidad de depurar responsabilidades y adoptar medidas para que episodios de este tipo no se repitan.
El líder del PP regional ha expresado su sorpresa y decepción por la ausencia del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el acto institucional en Letur, afirmando que "nadie entendería que el presidente decida irse a Valencia en lugar de estar hoy al lado de los vecinos de Castilla-La Mancha".
"Espero sinceramente que se trate de un error de agenda, porque sería incomprensible que quien debía haber activado todos los recursos hace un año, y quien ahora debe impulsar la reconstrucción, dé la espalda a las víctimas", ha señalado Núñez.
Pleno extraordinario
El presidente del PP ha recordado que su partido solicitó un pleno extraordinario en las Cortes regionales tras la catástrofe para conocer las decisiones del Gobierno autonómico, pero Page no asistió.
Núñez ha denunciado que no se activó ningún sistema de alerta, que no se constituyó el CECOPI y que el presidente regional no apareció públicamente hasta el día siguiente a la una del mediodía, lo que ha calificado como "falta de diligencia y de transparencia".
Actuaciones prioritarias
Núñez ha destacado que es urgente establecer dos líneas de actuación prioritarias: una de ellas es recuperar la normalidad y consolidar las zonas afectadas, con inversiones que devuelvan la dignidad y seguridad a los municipios golpeados.
Por otra parte, ha defendido que se debe acometer un debate serio sobre infraestructuras hídricas, mediante un nuevo Pacto Nacional por el Agua, que incluya inversiones para prevenir inundaciones y garantizar el suministro para todos los usos.