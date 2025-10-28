Castilla-La Mancha tendrá hasta 5 puentes en 2026, uno de ellos de 5 días: consulta todos los festivos

La Dirección General de Trabajo ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado los 9 días festivos que se celebrarán en todas las comunidades autónomas de España del calendario laboral 2026, el mismo número que este año. La disposición de estos días unidos a los festivos autonómicos permitirá a los castellanomanchegos disfrutar de cinco puentes, uno de ellos de hasta cinco días, el próximo curso.

Las comunidades autónomas pueden ajustar ciertos días o trasladar festivos nacionales que coincidan en domingo. En este sentido, los seleccionados por Castilla-La Mancha para el 2026 son el Lunes de Pascua (6 de abril) y el Corpus Christi (4 de junio), que sustituyen al Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) y al Día de la Constitución (6 de diciembre), que caerán en domingo.

Además, como novedad, las vacaciones del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) se trasladarán al lunes 2 de noviembre.

En total, los trabajadores contarán el año que viene con 14 días festivos, de los cuales 12 serán de carácter nacional o autonómico y dos los fijará cada ayuntamiento como descansos locales. De esta forma, el listado completo de Castilla-La Mancha en 2026 es el siguiente:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (nacional).

Año Nuevo (nacional). Martes 6 de enero: Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional).

Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional). Jueves 2 de abril: Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana).

Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (nacional).

Viernes Santo (nacional). Lunes 6 de abril: Lunes de Pascua (autonómico).

Lunes de Pascua (autonómico). Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (nacional).

Asunción de la Virgen (nacional). Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (nacional).

Fiesta Nacional de España (nacional). Lunes 2 de noviembre: en sustitución del Día de Todos los Santos.

en sustitución del Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (nacional).

Inmaculada Concepción (nacional). Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional).

Más allá de estos, los ayuntamientos establecerán dos días festivos locales según sus tradiciones y celebraciones propias. Todo ello hará que el calendario laboral de 2026 cuente con grandes períodos de descanso en la región. Destaca especialmente el "megapuente" de cinco días de Semana Santa.

En resumen, Castilla-La Mancha disfrutará de al menos cinco puentes clave debido a la favorable ubicación de la Fiesta Nacional, la Navidad y el Día del Trabajador.