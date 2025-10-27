Page ve "muy en entredicho" la legitimidad del Gobierno, aunque da por "casi imposible" una moción de censura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este lunes que la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez está "muy en entredicho", aunque ha considerado "casi imposible" que prospere una moción de censura contra el Ejecutivo pese a la amenaza de ruptura planteada por Junts.

En una entrevista en la Cadena Cope, Page ha asegurado que el Ejecutivo "tiene legitimidad evidente de origen, porque es evidente que hubo una investidura", pero ha advertido de que "luego hay una segunda legitimidad que se va solapando, que es la legitimación del ejercicio, el ir sacando las cosas, el ir aprobando, el ir cumpliendo con los objetivos que te marcas". "Y esa, sinceramente, ha quedado muy en entredicho, sobre todo en los últimos tiempos", ha subrayado.

Sobre la amenaza de Junts de romper con el PSOE, el presidente castellanomanchego ha señalado que el partido del prófugo Carles Puigdemont "no puede conseguir lo que pretende". "Seguramente el mando a distancia que ha supuesto y que está suponiendo en toda la legislatura los siete votos de Junts tiene un límite", ha apuntado. "Ellos tenían el botón de encendido en el momento de investir al presidente Sánchez, pero no tienen el de apagado", ha añadido.

Una moción "casi imposible"

Page ha insistido en que una moción de censura "es casi imposible", ya que "solo sería viable si se juntaran (los independentistas catalanes) con Vox". "Ahora mismo Puigdemont está prisionero del propio Sánchez y el Gobierno a su vez de Junts. Desde el minuto uno de esta legislatura esto es un laberinto sin salida. Pero no solo para el Gobierno, lo es para todos los que apoyan", ha advertido.

En este sentido, ha afirmado que "todos los que apoyaron la investidura están en caída libre". "Están atrapados en una legislatura atrapada en sí misma, sin salida potable para prácticamente nadie del Gobierno o que apoyara al Gobierno", ha dicho.

A su juicio, "la decisión más trascendental ya está tomada y es que no haya presupuestos”, lo que sitúa a las instituciones "en una perspectiva muy vegetativa".

Respecto a un posible adelanto de las elecciones generales, Page ha considerado que "no creo que sea posible convocarlas precisamente por orden de Puigdemont". Sin embargo, ha dudado de que la legislatura pueda agotarse: "Lo veo muy difícil. El próximo año hay varios encuentros electorales y me cuesta muchísimo ver que, sin presupuestos y con el estigma de que el único argumento para no convocar es que claramente ganaría la derecha y Vox, se pueda sostener la situación".

Finalmente, preguntado por el llamado 'caso Koldo' y el papel jugado por Leire Díez dentro del PSOE, Page ha considerado que "algún tipo de responsabilidad ha tenido". "Si a mí alguien me estuviera dando este espectáculo y diciendo que ha usado mi nombre para hacer cualquier tipo de trapicheos, claramente pondría pared de por medio. Es mucho más importante desde el primer minuto dejar claro las cosas", ha concluido.