Page revalidaría su mayoría absoluta y el PP de Castilla-La Mancha se desplomaría, según una encuesta del PSOE

El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha publicado un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que ha informado de la existencia de una encuesta que confirma la mayoría absoluta para su formación en unas hipotéticas elecciones autonómicas.

El sondeo, del que Gutiérrez apenas muestra parte de la ficha técnica y cuya autoría se desconoce, dejaría al PP con su peor resultado histórico. La formación que lidera Paco Núñez obtendría un dato aún inferior al que cosechó en la primavera de 2019, cuando recabó el 28,5 % de los votos emitidos y apenas diez de los 33 asientos de las Cortes regionales.

En aquella elección, el PSOE de Emiliano García-Page fue respaldado por el 44,1 % de los castellanomanchegos en aquella elección, casi 16 puntos más que su inmediato perseguidor.

Llevaba tiempo pensando en por qué @paconunez_ había radicalizado su oposición: doble de bulos, de insultos y de manipulación. La insistencia de comparar Letur y Mira con Valencia, o los cribados de Talavera con Andalucía, es demasiado burdo incluso para él.



He desayunado con… pic.twitter.com/4REOr5x0hC — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 27, 2025

Según el tuit de Gutiérrez, la distancia actual entre las dos grandes fuerzas políticas se elevaría hasta los 18 puntos. En mayo de 2023, algo menos de diez puntos separó a ambos partidos. El recorte no evitó el tercer mandato de Page, segundo con mayoría absoluta.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada el pasado 1 de julio disparaba hasta los 27 puntos la brecha en intención directa de voto -aunque la fiabilidad del instituto público bajo la dirección de José Félix Tezanos es ampliamente cuestionada.

Por otra parte, el también representante socialista en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Toledo ha asegurado que "Vox puede incluso superar al PP en alguna provincia en elecciones autonómicas", un hecho que podría producirse en Guadalajara.

Gutiérrez ha relacionado los presuntos malos resultados del PP con la estrategia de su líder regional. "Doble de bulos, de insultos y de manipulación", ha aseverado.

El número dos de los socialistas de Castilla-La Mancha ha señalado "la insistencia de comparar Letur y Mira con Valencia o los cribados de Talavera con Andalucía" como ejemplos de un proceder "burdo" por parte del responsable del principal partido de la oposición.

"Núñez debería dimitir por la inmoralidad que supone mentir con los cribados del cáncer, con la dana de Mira y de Letur, con los incendios, con la pandemia", ha subrayado.