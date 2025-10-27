Page anticipa un acuerdo con el Ministerio de Transportes para la llegada a Toledo del AVE entre Madrid y Lisboa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la proximidad de un acuerdo satisfactorio para desencallar la llegada a Toledo de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa.

"Tenemos muy cerca el acuerdo, lo tenemos en la mano", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la inauguración de la primera edición del Foro Regional de Turismo, un evento celebrado en el parque temático Puy du Fou de la capital regional.

Page ha detallado la existencia de "conversaciones" con el Ministerio de Transportes, el departamento que decidirá el trazado con que la infraestructura se adentrará en la ciudad patrimonio de la humanidad. El diálogo, según ha comentado el presidente regional, incluye al "propio ministro" Óscar Puente.

Los contactos entre las administraciones central y regional allanan un acuerdo para el desbloqueo de un asunto primordial para la ciudad de Toledo y el conjunto de su provincia.

Aunque Page no ha detallado los pormenores del trato, la solución por anunciar se adivina muy similar a la que consensuaron la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo. El plan prevé la construcción de un equipamiento alternativo en el barrio del Polígono que se conectará con la actual estación de Santa Bárbara.

"Soy muy optimista, creo que será a satisfacción de todos", ha remarcado Page.

La pasada primavera, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento presentaron alegaciones de forma conjunta ante el Ministerio de Transportes. El organismo que dirige Puente había defendido el paso del AVE por Santa Bárbara y la consiguiente construcción de un polémico viaducto sobre el Tajo para salir de la ciudad.

Además de Toledo, el AVE que comunicará las dos capitales ibéricas y que se construirá bajo el paraguas del Mundial de fútbol 2030 también atravesará Talavera de la Reina.