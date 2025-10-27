Gutiérrez envía una carta a Mazón para defender el uso del agua en Castilla-La Mancha: "Aquí tampoco nos sobra"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recriminando sus declaraciones en las que afirmaba en la comunidad "hay un grifo abierto".

Tras las declaraciones del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, expresando que "en Aragón no sobra agua para trasvasar", Gutiérrez ha asegurado que "en Castilla-La Mancha tampoco".

"Feijóo ha dicho que su política de trasvases no incluye a Aragón porque allí no sobra agua. Comparto la afirmación, pero los trasvases solo los está soportando Castilla-La Mancha", ha expresado el socialista a través de sus redes sociales.

En nombre del @pscmpsoe he escrito una carta a Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, recriminando sus declaraciones en las que afirmaba que teníamos un grifo abierto en nuestra tierra.



Después de un fin de semana en el Feijoo ha dicho que su política de trasvases no… pic.twitter.com/uj2Z1OCeoN — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 27, 2025

En la misiva, Gutiérrez ha afirmado que en Castilla-La Mancha "nos gustaría contar con un mar cercano, como el Levante, para cubrir las necesidades hídricas mediante la desalación". "Esas instalaciones están actualmente infrautilizadas y así no se dependería del parte meteorológico y el nivel de agua embalsada del Tajo, que acaba finalmente desembocando contra natura en el Mediterráneo en lugar de Lisboa", ha criticado.

Asimismo, ha lamentado que el río Tajo lleve menos agua a su paso por Toledo que la que circula por el trasvase.

"Castilla-La Mancha lleva 46 años ejerciendo una solidaridad hídrica mal entendida, alimentando el desarrollo de territorios vecinos a costa del propio, con claros perjuicios tanto medioambientales como sociales y económicos", ha afirmado.

Por ello, ha expresado que las declaraciones de Mazón sobre el mal uso del agua en Castilla-La Mancha son "un terrible intento de tapar su negligente gestión como presidente valenciano". "Que los valencianos le abucheen no es nuestra culpa, presidente", ha indicado.

Sentencias del Supremo

Por otro lado, Gutiérrez ha apuntado a que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en siete ocasiones en favor de los caudales ecológicos del Tajo y de la reducción del trasvase. Por ello, ha pedido que "sean trasladados de inmediato a sus reglas de explotación".

Y se ha referido al fallo del Alto Tribunal del pasado viernes, desestimando el recurso de la Región de Murcia contra el Plan Hidrológico de la cuenca. "Es una sentencia que da de nuevo la razón a Castilla-La Mancha en su planteamiento de defensa de los caudales ecológicos y la reducción del trasvase", ha afirmado.

"Seguiremos confiando en los tribunales y en la Justicia para que se cumplan las reivindicaciones de Castilla-La Mancha, por muchos informes de parte que se elaboren o financien y por muchas cortinas de agua que se lancen para desviar la atención sobre crisis políticas bajo investigación penal", ha sentenciado.