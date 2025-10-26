Estas son las propiedades de Martínez Lizán, el consejero de Castilla-La Mancha que menos cobra: una casa, un tractor...

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha hecho públicas las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha. Un documento que detalla que el consejero del Gobierno regional con menor rango salarial es Julián Martínez Lizán, titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Martínez Lizán percibió de la Junta un total de 54.300,88 euros netos, ya que cobró 82.322,53 euros brutos, pero tuvo retenciones por valor de 24.327,71 y cotizaciones por 3.696,94.

Asimismo, ha declarado tener un total de 42.571, 07 euros, además de 1.037 euros en acciones en la entidad CajaMar, 8.860 en un fondo de pensiones en CajaMar y 25.316 en un plan de pensiones 'Pías Plus'.

Propiedades

La declaración también incluye los bienes que los miembros del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Como el consejero está casado en régimen de gananciales, es de su propiedad el 50 % de estos bienes.

En concreto, cuenta con una vivienda de 110 metros cuadrados en Hellín (Albacete), su pueblo natal, que adquirió en el año 2003. En este mismo municipio tiene dos parcelas rústicas, una heredada de 9,3 hectáreas de terreno y otra que compró en 2014 con 4,18 hectáreas. Además, también tiene un garaje en Albacete que compró en el año 2019.

El consejero también cuenta con cuatro vehículos. En 2008 compró una moto Suzuki DR 650 valorada en 1.800 euros, mientras que en 2014 compró una furgoneta Citroën Berlingo 2.0 D de 5.000 euros y un tractor Massey Ferguson 394 S de 12.000 euros. Por último, el vehículo más nuevo que posee es un Volkswagen Tiguan 2.0 TDI que adquirió en 2018 por 24.000 euros.