El Tribunal Supremo rechaza otro recurso de Murcia contra los caudales ecológicos del río Tajo

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha informado sobre el rechazo del Tribunal Supremo a un nuevo recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, que fijó el nuevo Plan Hidrológico para la cuenca del río Tajo, confirmando de esta forma el régimen de caudales ecológicos fijado en el documento.

"PP y Vox deberían dejar de utilizar las instituciones y acatar las sentencias del Supremo que obligan a instaurar caudales ecológicos en el río. El Gobierno de España tiene otra razón, otro aval más, para no tener que esperar más y cumplir con los caudales ecológicos inmediatamente", ha expresado el presidente de la asociación, Borja Castro.

Según ha estimado el Alto Tribunal, "el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una condición que vincula al sistema de explotación, con la única prioridad del abastecimiento a poblaciones".

Cabe recordar que el Plan Hidrológico fija tres escalones en la aplicación de los caudales. "El valor plenamente ecológico es el del tercer escalón, en 2027, ya que los dos anteriores funcionan como medidas de coordinación mientras se despliegan recursos alternativos en la cuenca receptora", ha explicado Castro.

Tres certezas

Para los Ribereños, el nuevo fallo del Supremo aporta tres certezas: seguridad jurídica, un calendario claro para culminar la implantación de caudales en el eje del Tajo y una coherencia normativa que obliga a ajustar el régimen del trasvase a los planes vigentes.

"El Supremo nos vuelve a dar la razón. Proteger el Tajo es compatible con una gestión responsable del agua en todo el país. Lo que no es compatible es forzar las instituciones contra el interés general o demorar lo que ya es ley y jurisprudencia", ha afirmado.