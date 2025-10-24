Page durante la visita a la fábrica de Nomad Solar Industries en Villarrubia de Santiago (Toledo) esta semana.

Page declara sus bienes y propiedades: ahorros por más de 600.000 euros y una hipoteca de 66.000

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado los bienes que poseen los miembros del Gobierno regional.

Más información: Salarios, cuentas bancarias y propiedades de los diputados de Castilla-La Mancha: de obras de arte a caravanas

La Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentran los miembros del Ejecutivo autonómico.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una declaración presentada el 24 de julio de 2025, arroja unas retribuciones brutas de 91.702 euros por su actividad como máximo dirigente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las que ha ingresado 59.689 euros netos tras las cotizaciones y retenciones.

A estas cantidades hay que sumar 18.757 euros percibidos por su actividad como diputado autonómico y 2.024 por intereses de sus productos financieros.

De igual modo, la declaración recoge unos ahorros totales que superan los 608.000 euros. Esta cantidad se encuentra repartida en tres cuentas corrientes de ING, Deutsche Bank y Globalcaja con un saldo medio de 53.833 euros y dos fondos de pensiones o inversión: un Plan S&P 500 con 281.404 euros y una Cuenta Naranja con 272.835.

En el apartado de patrimonio inmobiliario declara dos pisos de 90 metros y dos trasteros en Toledo todos ellos participados al 50 % además de dos coches, un Volkswagen Polo adquirido en 2002 valorado en 400 euros y un Mercedes Clase C-220 con un valor de 41.000.

Hipoteca, donación al PSOE e IRPF

Por otra parte, Page posee una hipoteca contraída con Globalcaja cuyo saldo pendiente es de 66.480 euros y ha aportado un total de 1.764 euros al PSOE.

Por último, en el apartado de IRPF refleja pagos por un montante total de 28.420 euros.