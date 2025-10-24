Llega una masa de aire polar a Castilla-La Mancha que traerá lluvias desde el domingo y mínimas de 5ºC en estas zonas

El portal especializado en información meteorológica, Meteored, ha anunciado que una masa de aire polar irrumpirá este fin de semana en España que traerá consigo un notable descenso de las temperaturas a varias zonas de Castilla-La Mancha. Este chorro polar presentará meandros que favorecerán el descuelgue de una vaguada que dejará lluvias el domingo y durante la próxima semana en la región.

Este viernes predominarán los cielos cubiertos en intervalos nubosos. A partir del mediodía se esperan chubascos débiles en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Las máximas se situarán entre los 23 y 26 grados excepto en Cuenca donde se quedarán en 20. Durante las horas centrales habrá rachas de viento intensas en Albacete.

Mañana, sábado, continuarán las lluvias dispersas en el tercio norte que comenzarán a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas se quedarán en los 13 grados menos en Toledo que ascenderán a 15. Las máximas sufrirán pocos cambios con respecto al viernes.

Predicción para el resto de las semana:



➡️Esta tarde: la borrasca Benjamin dejará rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y Baleares además de temporal muy fuerte en el litoral cantábrico.



➡️Viernes: lluvias débiles en el interior centro peninsular.



🧵(1/2) pic.twitter.com/SmquhnvgvE — AEMET (@AEMET_Esp) October 23, 2025

Lluvias en toda la región

El domingo se dará un descenso generalizado de las temperaturas en Castilla-La Mancha. Las mínimas caerán hasta los 6 ºC en Cuenca, 8 ºC en Guadalajara y 12 ºC en el resto. De igual forma, las máximas descenderán hasta los 18/20 grados. No se descartan brumas matinales dispersas en zonas de montaña y heladas débiles en zonas altas del Sistema Ibérico y Central. Las precipitaciones se extenderán a toda la región, serán de carácter moderado e irán aminorando a lo largo de la tarde.

Las mínimas seguirán descendiendo el lunes. Los termómetros marcarán 5 grados en Cuenca y Guadalajara, 9 en Toledo, 11 en Albacete y 12 en Ciudad Real. En cambio, las máximas ascenderán ligeramente hasta los 22/23 grados. Continuarán las heladas en zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico. En el sur de la provincia de Ciudad Real podrían darse chubascos débiles al mediodía.

Las lluvias entrarán por el oeste de la comunidad castellanomanchega al final del martes y no darán tregua hasta al menos el jueves, afectando a casi la totalidad de Castilla-La Mancha. Las mínimas volverán a ascender a partir del miércoles, llegando a valores de 12/13 y 14 ºC, mientras que las máximas se quedarán estancadas en valores alrededor de los 20 grados.