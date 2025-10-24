El Gobierno de Castilla-La Mancha rinde cuentas: salarios, cuentas y propiedades de todos los consejeros

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha sido el miembro del Consejo de Gobierno que ha percibido mayores ingresos netos de la Junta de Comunidades en 2024, con un total de 61.822,79 euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, cierra la lista con 54.300,88 euros.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha cobrado 59.689,12 euros de su cargo, a los que ha sumado 18.757 euros por su condición de diputado autonómico y 2.024,20 euros en concepto de intereses de cuentas y depósitos financieros.

Por su parte, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha ingresado 57.421,15 euros del Ejecutivo y otros 18.757 de las Cortes regionales.

Transparencia

Según la resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los miembros del Gobierno regional presentan además declaraciones de sus bienes, cuentas bancarias, fondos de inversión y planes de pensiones.

Entre los datos destacados, Caballero ha declarado 43.567 euros en arrendamiento y un saldo medio en cuentas bancarias de 994.413,53 euros, mientras que García-Page cuenta con fondos de inversión y seguros que superan los 550.000 euros en total.

Otros miembros

Otros miembros del Ejecutivo también han publicado sus ingresos y patrimonio. Por ejemplo, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recibido 59.357,11 euros netos y posee 42.083 euros en cuentas bancarias y un plan de pensiones de 47.097 euros.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha declarado un saldo bancario de 102.746 euros y acciones por valor de 54.600 euros, junto con un plan de pensiones de 148.593 euros.

En el resto del Consejo, los ingresos netos de los consejeros oscilan entre 54.300 y 59.025 euros, dependiendo del cargo, con complementos por arrendamientos, intereses o fondos de inversión.

Más cifras

Así el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha percibido 59.025,28 euros, y la consejera Portavoz, Esther Padilla, 54.904,02 euros.

Otros miembros como Patricia Franco, Sara Simón, Nacho Hernando y Martínez Lizán cerraron la horquilla salarial del Gobierno regional, con ingresos netos de entre 54.300 y 54.898 euros.