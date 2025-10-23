El PSOE presenta la campaña 'Castilla-La Mancha Por Buen Camino' para reivindicar "la política honesta frente a bulos"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la campaña 'CLM Por Buen Camino' para reivindicar la política "útil, amable y honesta, frente a los bulos y la crispación", a través de 50 actos sectoriales por todas las comarcas de la comunidad.

Así lo ha presentado este jueves el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, tras la reproducción del vídeo y la canción que acompañará la campaña, que arranca este jueves y culmina el próximo año con un "gran foro donde el partido marcará un nuevo horizonte para Castilla-La Mancha".

"Es una campaña de tono amable en tiempos de crispación y de defensa de la buena política en tiempos donde la política se ha convertido en insulto, bulo y manipulación", ha expresado.

Gutiérrez ha asegurado que la campaña refleja "la isla de amabilidad, política útil y gestión y progreso en la que se ha convertido Castilla-La Mancha dentro de España". "No hay ni un solo indicador económico, social y político que haya ido a peor respecto a la etapa anterior del PP en la comunidad", ha afirmado.

Además, ha asegurado que Castilla-La Mancha ha avanzado "mucho más rápido" que la media de España y está "a años luz con respecto a la herencia del PP". "La 'fórmula Page' hace que Castilla-La Mancha sea hoy un ejemplo de políticas públicas, servicios sociales y creación de empleo", ha expresado.

☀ Desde hace 10 años, Castilla-La Mancha avanza por buen camino.



👉🏼 Con @garciapage al frente, construimos una región con futuro, en la que la defensa de los servicios públicos es la guía y la protección de quien más lo necesita el objetivo.#CLMporbuencamino pic.twitter.com/RDwMy9j6RN — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 23, 2025

Cuatro indicadores

Por todo ello, la campaña se resume en cuatro indicadores: "El doble de empleo, más del doble en políticas sociales, referentes en leyes de igualdad y progreso, y líderes en pactos sociales y en diálogo social".

"En definitiva, es la fórmula del buen camino, la fórmula que hace que hoy Castilla-La Mancha tenga un horizonte y aunque llenos también de problemas como toda España, tenemos marcada una buena dirección, un buen rumbo y tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar", ha sentenciado.

50 actos

La campaña contará con 50 actos abiertos para el conjunto de la ciudadanía y que se celebrarán en todas las comarcas de Castilla-La Mancha contando con la presencia de los distintos miembros del Consejo de Gobierno, "para explicar nuestras actuaciones".

A preguntas de los medios, ha indicado que este mismo fin de semana se presentará en los comités provinciales del partido esta campaña. Y a partir de la semana que viene se dará el pistoletazo de salida a estos 50 actos en la provincia de Toledo, posiblemente en la zona de Talavera de la Reina y La Sagra.

Además, se ha puesto en marcha un podcast dirigido al público joven que lleva por título 'CLM al Fresco', dirigido, presentado y redactado por voluntarios del PSOE y de las Juventudes Sociales. Ya tienen un espacio abierto en las principales redes sociales del país, como son Spotify, YouTube, Instagram o TikTok.

"Un portal con el que comunicarnos con la gente joven de esta región para trasladarle una mirada distinta, la mirada fresca de una política que tiene que ser algo más que el bulo, la crispación y la generación de odio", ha sentenciado.