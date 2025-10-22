Page propone cinco grandes pactos nacionales que sirvan de base para "un modelo cierto de país"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes la necesidad de alcanzar cinco grandes pactos nacionales que sirvan de base para "un modelo cierto de país", centrado en armonización industrial, sostenibilidad, sociedad del bienestar... entre otras cuestiones.

Durante su intervención en el desayuno informativo 'La competitividad empresarial en un contexto de cambio global', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), García Page ha reclamado "una hoja de ruta común" que refuerce la cohesión y la eficiencia de las administraciones públicas.

El dirigente castellanomanchego ha señalado como "condicionante" que España lleva cuatro décadas sin abordar un proceso de armonización lógico.

Emiliano García-Page durante la intervención del desayuno informativo. JCCM

"Necesitamos tener un mismo sistema operativo, los mismos sistemas de información ciudadana y trámites administrativos homogéneos entre comunidades autónomas", ha defendido, subrayando que esta uniformidad facilitaría la actividad económica y la instalación de empresas.

Transición energética

Page también ha propuesto un pacto de alcance europeo sobre sostenibilidad, trasladable al ámbito nacional, para impulsar la transición energética. "España y Europa tienen la posibilidad de alcanzar soberanía energética, y sería un error no aprovechar la gran capacidad de generación eléctrica alternativa que tenemos", ha afirmado.

Otro de los ejes planteados por el presidente autonómico es la sostenibilidad del Estado del bienestar, especialmente del sistema sanitario. "El nivel de exigencia ciudadana es infinito y llegará un momento en que esto no se arregle solo con dinero", ha advertido, apelando a una planificación conjunta entre administraciones.

Presupuestos anuales

En materia económica, García-Page ha criticado el actual modelo de presupuestos anuales, calificándolo de "drama" que "esclaviza" a las administraciones.

Propone en su lugar un escenario presupuestario a cinco años, similar al modelo europeo, que permita "dar estabilidad, certidumbre y visión de futuro".

Infraestructuras

El quinto pacto propuesto se centra en las infraestructuras, donde el presidente regional ha advertido de que los fondos europeos "ya no cubren" la construcción de autovías o líneas de velocidad.

"Es necesario acordar cómo se financian y mantienen, porque la realidad es que el dinero europeo tiene otros destinos", ha explicado.

Populismo político

Durante su intervención, García-Page también ha reflexionado sobre la situación política actual, alertando de "gestos de populismo elemental" tanto en el Gobierno como en otros partidos.

"Estamos viviendo de una democracia organizada y vertebrada a un sistema desvertebrado, donde nadie sabe de quién dependen las cosas", ha lamentado.

Coloquio desayuno informativo. JCCM

A su juicio, este fenómeno dificulta la acción económica y política: "Lo que tenemos hoy no solo no ayuda a la economía, sino que la complica".

En este sentido, ha citado al presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas comerciales como ejemplo de cómo "el proteccionismo mal entendido" puede ser una amenaza para el propio capitalismo.