Page pide al PSOE que se querelle contra Leire Díez para "despejar toda duda" sobre sus maniobras

Un momento de la intervención de Page en el coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al PSOE que se querelle contra Leire Díez para así aclarar si es cierto que actuaba en nombre de las altas instancias del partido y el Gobierno en sus supuestas maniobras contra la UCO y algunos fiscales.

Después de que la Fiscalía haya dado "credibilidad" a los presuntos intentos de soborno de la fontanera para conseguir información comprometida, el también barón castellano-manchego ha apuntado que "la mejor manera que tendríamos los socialistas de despejar toda duda sobre personajes que como esta señora han abusado del partido, sería que nosotros denunciásemos y fuésemos acusación".

Page ha asistido en Madrid este miércoles a un desayuno informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) donde ha insistido en que partiendo de la base de que "si tengo que creer a alguien no será a ella", en alusión a las manifestaciones de la propia Díez, la mejor manera de arrojar luz sobre el asunto es que su partido "se querelle contra alguien que dice haber hablado en nombre del presidente, del Gobierno y del PSOE para hacer operaciones supuestamente criminales".

Dicho esto, el político toledano también ha querido señalar la "casualidad" que supone que las personas que "más problemas están ocasionando al PSOE" en estos momentos son "aquellos que fueron más premiados según lo que hicieron y cómo lo hicieron en las primarias" socialistas de 2017 que devolvieron el control del partido a Pedro Sánchez.

Munición de Koldo o Ábalos

Por otra parte, Page también se ha referido a la posible información con la que podrían contar otros imputados en presuntos casos de corrupción como Koldo García o José Luis Ábalos "si se vieran apretados".

"Estamos hablando de gente que ha estado muy en el núcleo duro, que son muy de la confianza personal y directa del presidente y de su equipo de Moncloa y Ferraz", ha asegurado. Por eso, ha señalado que "deben tener mucha información".

"Qué van a hacer con ella, no lo sé y si es perjudicial o no, tampoco", ha precisado sobre si esas posibles revelaciones pudieran apuntar a una presunta financiación ilegal del partido.

Por eso, ha sentenciado que "no sé exactamente qué cosas le pueden quitar el sueño a otros políticos o al Gobierno sobre lo que pudieran decir eventualmente mañana, si se vieran apretados, Koldo y Ábalos, ni quiero imaginármelo".