Padilla tacha de "irresponsable" la actitud de Gregorio y el PP con los cribados del cáncer de mama en Talavera de la Reina

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha tildado de "muy irresponsable" la actitud del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio y del PP con sus críticas al cribado de cáncer de mama en esta gerencia de atención integrada.

Un juicio que Padilla ha emitido en la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno después de que el regidor talaverano haya pedido por carta una reunión "urgente y personal" con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el retraso en la citación de las pruebas diagnósticas a más de 2.000 mujeres de la comarca talaverana por el cierre en mayo de la clínica concesionaria del servicio.

La portavoz del Ejecutivo ha dicho sentirse sorprendida por la actitud del regidor talaverano, que "un día da una rueda de prensa para alertar y al otro pide una reunión". En este sentido, ha expresado que "si la voluntad es colaborar, debería haberlo hecho al revés" al tiempo que ha precisado que el Ejecutivo "leerá la carta y tomará una decisión" al respecto.

Padilla ha aprovechado para hacer un análisis de la situación y remarcar que "las mujeres de la zona de Talavera de la Reina que tenían que someterse al cribado de detección precoz del cáncer de mama en 2025 se harán la prueba en 2025" más allá de que "sea en febrero o en diciembre".

Una situación que ha subrayado no aguanta comparación con la crisis del cribado en Andalucía. "Todo lo demás es querer liar y tratar de hacer ver que todos somos iguales cuando no es así", ha defendido. En este sentido, ha aprovechado para asegurar de manera tajante que "en Castilla-La Mancha el programa de cribado funciona muy bien".

La consejera ha interpretado que estos movimientos dejan entrever que en el PP de Castilla-La Mancha están "muy desesperados".

Cierre de la clínica

Una polémica que ha surgido a raíz de la denuncia vertida por los 'populares' respecto a las cerca de 2.500 mujeres que desde el mes de mayo no han podido ser citadas para las pruebas de detección precoz de cáncer de mama por el cierre repentino de la clínica que tenía la adjudicación administrativa para realizar estas pruebas.

"El Gobierno ha actuado de manera rápida en el momento en que la empresa decidió salir huyendo y cerrar sin previo aviso", ha asegurado Padilla en la misma dirección que expresaba el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, quien afirmaba que este martes habían sido citadas 500 de las mujeres pendientes.

Por último, la portavoz ha recordado que el Gobierno ha sacado a licitación el servicio para que sea adjudicado cuando se cumplan los plazos administrativos y así lograr que todas las pruebas estén listas en 2025 "como estaba previsto".