Castilla-La Mancha destina 8,2 millones para promover la autonomía personal y prevenir la dependencia

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de subvenciones para 2026 destinada al desarrollo de programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, con un presupuesto superior a 8,2 millones de euros.

Según la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, supone un incremento de casi un 13 % respecto al año anterior, lo que permitirá ampliar la atención, mejorar las condiciones de los proyectos y dar continuidad a los programas existentes.

La convocatoria incluye dos grandes ejes. El primero corresponde al Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP-MejoraT), que recibirá 7,4 millones de euros.

Este servicio público y gratuito está dirigido principalmente a personas en situación de dependencia de grado I o II, ofreciendo fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, atención psicológica y orientación en hábitos saludables para mantener o recuperar capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

Innovación social

Desde su creación en 2016, el SEPAP ha multiplicado su financiación por más de cinco veces, consolidándose como un modelo de innovación social y gestión eficiente, reconocido a nivel nacional por su enfoque humano y cercano.

La segunda línea se centra en programas de prevención, dotados con 876.000 euros, orientados a personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y evitar el agravamiento de su situación. Como ha subrayado Padilla, "anticiparse a la dependencia es tan importante como atenderla".

Beneficiarios y empleo

Más de 8.000 personas se beneficiarán de esta nueva convocatoria, que permitirá además crear 650 nuevas plazas y contempla un incremento del cinco por ciento en gastos de personal, fruto del diálogo social con las entidades colaboradoras.

Padilla ha destacado que la iniciativa también generará en torno a 500 empleos y llegará a más de 380 municipios de la región.

Esther Padilla en rueda de prensa. JCCM

La convocatoria dará continuidad a los proyectos de 2025, garantizando que las personas sigan siendo atendidas, y abrirá la puerta a nuevas iniciativas que amplíen la red de atención en Castilla-La Mancha, ha concluido la portavoz.