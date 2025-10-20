La Universidad de Castilla-La Mancha y CCOO prorrogan su Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, han anunciado este lunes la prórroga del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social.

Esta iniciativa conjunta que se puso en marcha en 2013 y que desde entonces se ha consolidado como un espacio de referencia en formación y divulgación sobre el ámbito laboral.

Ambos responsables han dado a conocer la renovación del convenio tras una reunión celebrada en el campus de Albacete, en la que Garde ha calificado este acuerdo como "uno de los históricos de la UCLM", destacando su continuidad y su impacto social.

UCLM y CCOO prorroga Aula Social. UCLM

Garde ha añadido que este aula contribuye también a difundir los resultados más relevantes de los estudios y proyectos que se desarrollan en ella, fomentando la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el ámbito académico y el sindical.

Señas clave

Por su parte, Javier Ortega ha agradecido el apoyo constante de la universidad y ha puesto en valor el papel de la UCLM como "una de las señas clave de la construcción de nuestra autonomía y de nuestra identidad colectiva".

El dirigente sindical ha recordado quema antes de formalizar el convenio en 2013, ya existía una colaboración previa entre ambas instituciones, aunque ha subrayado la importancia de haber consolidado "un espacio público y gratuito de formación laboral".

"Durante años, numerosos trabajadores sólo han tenido este espacio para poder acceder a formación en prevención de riesgos y otros ámbitos laborales", ha destacado Ortega, quien ha incidido en la necesidad de mantener y fortalecer este tipo de iniciativas conjuntas.

Jornada próxima

El secretario general de CCOO ha adelantado que la próxima jornada del Aula se celebrará el 13 de noviembre en el campus de Toledo, y estará dedicada al sindicalismo y las relaciones laborales. En ella participará el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, junto a expertos y representantes del ámbito académico y laboral.

El acto de presentación de la prórroga también ha contado con la presencia de la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González y la directora del Aula y profesora de la UCLM, María José Romero, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento universitario y la realidad del mundo del trabajo.