El único pueblo de Castilla-La Mancha que disfrutará del puente de Los Santos: hasta tres días de descanso

El calendario laboral de este 2025 ha dejado a Castilla-La Mancha sin algunos de sus festivos nacionales como el Día de Todos los Santos. Sin embargo, Socuéllamos (Ciudad Real) se convertirá en la "envidia" de la región al ser el único pueblo que disfrutará de un puente de tres días esos primeros días del mes de noviembre.

Los socuellaminos celebran una de sus dos fiestas locales el próximo lunes 3 de noviembre. Esto les permite encadenar tres días consecutivos de descanso (sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de noviembre), convirtiéndose en los únicos castellanomanchegos que podrán "hacer puente" este fin de semana.

La distribución del calendario laboral ha propiciado que el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) caiga en sábado, lo que anula su funcionalidad festiva para los trabajadores de nuestro país.

Para el resto de la comunidad, la próxima oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo llegará en el mes de diciembre con el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción que este año también se verá perjudicado por la disposición de los días.

Al caer en sábado el festivo nacional del Día de la Constitución (6 de diciembre), este tradicional "megapuente" se verá reducido de cuatro a tan solo tres días. Gracias al día de la Inmaculada Concepción que cae en lunes, la pausa se prolongará desde el sábado 6 hasta el lunes 8.

Festivos en 2026

El 2026 traerá a Castilla-La Mancha uno de los mejores calendarios laborales de los últimos años. Hasta 12 días festivos (8 nacionales y 4 autonómicos) repartidos a lo largo del curso, incluyendo puentes destacados como Semana Santa (con cinco días seguidos), el Día del Trabajador, el Día de la Hispanidad y el de Todos los Santos que se traslada al lunes.