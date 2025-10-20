Núñez denuncia la cifra de pobreza "inadmisible" de Castilla-La Mancha: "Es mayor que la de países como Bulgaria"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado este lunes sobre la grave situación de pobreza y exclusión social que vive la región, tras conocerse los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM).

Según el informe, el 34,2 % de los castellanomanchegos, más de 719.000 personas, viven en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que sitúa a la región por debajo incluso de países como Bulgaria.

Núñez ha destacado la situación "especialmente dramática" de la pobreza infantil, que afecta al 41 % de los niños de Castilla-La Mancha, unos 159.000 menores. "Estamos hablando de que alrededor de 100.000 niños van cada día al colegio sin desayuno digno. Esto, en pleno siglo XXI y en una tierra como la nuestra, es desgarrador", ha afirmado.

El líder del PP ha subrayado que la pobreza no solo se percibe en los datos, sino en la vida cotidiana de las familias. Más del 51 % reconoce dificultades para llegar a fin de mes, enfrentándose a decisiones extremas como elegir entre pagar la hipoteca, encender la calefacción o completar una cesta de la compra saludable.

Además, muchas familias reutilizan ropa de abrigo de años anteriores y los niños no pueden participar en excursiones o actividades extraescolares por falta de recursos.

Cambios necesarios

"A más años de gobierno socialista y a más años de Emiliano García-Page, más pobreza en Castilla-La Mancha. Esa es la realidad que reflejan los informes y por eso hay que cambiar las políticas para cambiar las consecuencias", ha recalcado Núñez.

Este ha insistido en que el Partido Popular defenderá medidas centradas en el empleo, el apoyo a las familias y la recuperación económica para "devolver la esperanza a los castellanomanchegos y acabar con el empobrecimiento que está causando el socialismo".

Pobreza invisible

El líder popular también ha alertado sobre la "pobreza invisible", aquella que no siempre se ve, pero que afecta a miles de familias que deben sobrevivir con recursos insuficientes.

"Son familias trabajadoras, que pagan impuestos, pero que no llegan a fin de mes. Esa es la realidad que el Gobierno de Page no quiere reconocer", ha señalado.

Posturas compartidas

Desde Vox, el portavoz parlamentario Iván Sánchez ha coincidido en criticar los datos y ha denunciado la brecha entre la propaganda del Ejecutivo y la realidad social.

"El crecimiento del que presume el PSOE no llega a las familias, sino a la administración y a la propaganda del Gobierno regional", ha afirmado, recordando que el informe refleja un incremento de 2,5 puntos en el número de personas en riesgo de pobreza en un año, 58.000 más que en 2023.

Medidas paliativas

Sánchez ha reclamado medidas concretas para paliar la pobreza, incluyendo empleo estable, impuestos bajos y apoyo directo a las familias, y ha urgido al Ejecutivo regional a reducir duplicidades administrativas y gasto político.

"Castilla-La Mancha no puede resignarse a ser una región pobre mientras el PSOE vive de su propaganda, ha concluido Sánchez, mientras Núñez ha reiterado que la prioridad del PP será implementar políticas que combatan la exclusión social y protejan a los más vulnerables, especialmente a los niños.