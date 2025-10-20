El calor podría dejar paso a una vaguada que traería lluvia y frío a Castilla-La Mancha desde este día

La Península Ibérica está registrando temperaturas anómalamente altas para la época del año en la que nos encontramos. Sin embargo, la situación podría cambiar con la llegada de una vaguada e incluso con la formación de una baja aislada en niveles altos (dana) a finales de semana.

La procedencia subtropical-marítima de una masa de aire, junto al 'efecto föhn' en el este peninsular, favorecerá un ascenso generalizado de las temperaturas, que será más acusado en el este y sur. Entre el miércoles y el jueves, se espera que las máximas superen los 30 grados en puntos del Valle del Guadalquivir, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y otras zonas de la mitad sur.

Así lo expresa Meteored, que asegura que, a partir del jueves o el viernes, la circulación zonal tenderá a curvarse por el establecimiento de una vaguada atlántica.

El nuevo escenario abriría la puerta a la formación de una dana, aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre su formación, evolución y ubicación. De confirmarse, el fin de semana podría traer un tiempo más inestable a las áreas donde hasta ahora ha predominado la estabilidad, con lluvias más generalizadas y con un descenso de las temperaturas en casi todas las regiones.

Previsión del lunes

Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un cielo nuboso. No se descartan lluvias débiles dispersas durante la primera mitad del día, que serán más probables e intensas en zonas de montaña del nordeste y el tercio occidental y que serán menos probables cuanto más al sureste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en aumento en el extremo sureste de Albacete, sin cambios o en descenso ligero en Cuenca y Guadalajara y en descenso en el resto.

El viento soplará del suroeste flojo aumentando a oeste moderado durante las horas centrales.