El PSOE reivindica la "apuesta por la detección precoz" del cáncer puesta del Gobierno de Castilla-La Mancha

La diputada nacional del PSOE Cristina López Zamora, ha reivindicado este domingo "la inversión en sanidad pública y la apuesta por la detección precoz" de cáncer del Ejecutivo castellanomanchego y ha criticado que el PP regional “está aplaudiendo la nefasta y negligente gestión de los cribados de Andalucía o poniendo de ejemplo la gestión de la sanidad en Madrid”.



López Zamora, que ha acudido a la XXIX Quijote Maratón de Ciudad Real, ha trasladado palabras de fortaleza para quienes están padeciendo cáncer en la región, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, según ha recogido el PSOE en un comunicado.



“Frente a los recortes del PP, que no se sonrojaron en hablar de consultorios rurales cuando los cerraban, que no se sonrojaron en hablar de hospitales y sanidad, tenemos al presidente Emiliano García-Page anunciando ocho nuevas zonas de salud básica en la región. Eso es lo que hace el Partido Socialista”, ha aseverado.



"¿Qué tienen ellos que ofrecer a esta región? ¿Lo que ya nos ofrecieron durante los cuatro años de su gobierno?”, ha cuestionado.



La parlamentaria socialista ha calificado de “lamentable” la actitud de los populares. “Imaginamos que con los datos que está teniendo nuestra comunidad, sienten impotencia y la única arma política que ellos ven como salida, son insultos e incluso llegar a la manipulación de un vídeo de diez segundos para montar un bulo. Luego preguntará Núñez por qué se le llama Paco Bulos”, ha sostenido.