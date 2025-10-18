El PSOE reivindica la gestión de Page: “Castilla-La Mancha ha pasado del desmantelamiento del PP al crecimiento”

La secretaria de Política municipal de la Ejecutiva regional del PSOE y consejera de Igualdad, Sara Simón, ha defendido este sábado que, tras diez años con Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, la región ha pasado “del desmantelamiento del PP” al crecimiento, y ahora tiene una sociedad “más cohesionada y más igualitaria”.

En declaraciones a los medios (recogidas por el PSOE), la consejera se refirió al debate sobre el estado de la región, celebrado esta semana en las Cortes, antes de visitar la IV Feria Provincial Intercultural ‘Marchamalo entre Culturas’.

Además, Simón ha avanzado, según ha recogido la Junta, que el Ejecutivo regional está trabajando en la creación de Espacios Libres de Discriminación. “El trabajo es uno de los espacios en los que pasamos más tiempo en nuestra vida y, por tanto, queremos que esos espacios sean también lugares donde las personas que sufren dobles y triples discriminaciones encuentren su lugar seguro”, ha señalado la consejera.

Respecto al debate, ha criticado a un PP que considera “absolutamente desnortado” y ha lamentado el “tono bronco, su manera de insultar y tono faltón” del presidente popular, Paco Núñez.

Por otro lado, la dirigente socialista ha respondido a preguntas sobre la posición del PP ante la quita de la deuda, sosteniendo que “no hay manera de entender que el PP aquí en Castilla-La Mancha no apoye esa condonación justa de una deuda que se incrementó precisamente en la época de recortes de Cospedal”.