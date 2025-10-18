El PP denuncia que Castilla-La Mancha "se hunde en la pobreza" y "lidera los peores rankings" con Page

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha censurado que la región encabece "los peores rankings" y "se hunde en la pobreza" bajo el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una rueda de prensa este sábado, Hernández ha sostenido que el Debate sobre el Estado de la Región desveló el “agotamiento, la ausencia de proyecto y el fraude político”. Ha reprochado que Page “ya no se ocupa de Castilla-La Mancha ni de sus ciudadanos”, sino que “solo atiende a su salto a la política nacional y a complacer a Sánchez”.

La portavoz del PP ha enfatizado que la comunidad autónoma se sitúa a la cola de España en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 34,2 por ciento de la población, lo que implica 719.000 personas, subsistiendo con menos de 644 euros al mes.

“Estos son los datos reales, no los que inventa Page. Los castellanomanchegos sufrimos los peores rankings: pobreza, inflación y pérdida de poder adquisitivo”, ha afirmado.

Hernández ha criticado con dureza que Page “se burle incluso de las listas de espera”, mientras casi 100.000 pacientes aguardan una cita o una intervención en la sanidad pública regional. Ha concluido que "la realidad que afrontamos a diario los ciudadanos de Castilla-La Mancha no coincide con el relato triunfalista de Page”.