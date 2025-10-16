Sindicatos de Geacam reclaman ampliar el dispositivo de incendios y un nuevo modelo de financiación

Los sindicatos USO, CSIF y STAS han reclamado este jueves que el dispositivo de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha permanezca operativo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre como mínimo. Además, han pedido replantear el modelo de financiación de la empresa pública de Geacam.

Durante una concentración celebrada en la plaza Zocodover, en Toledo, representantes de estos tres sindicatos, junto a miembros de Solidaridad Obrera y CNT, han criticado la reducción del periodo de riesgo alto y extremo de incendios, que este año finalizó antes de tiempo, con la desincorporación escalonada de medios a principios de septiembre.

Los participantes han reclamado la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a quien acusan de una "nefasta gestión", especialmente en relación con el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), que calcinó unas 3.000 hectáreas de alto valor ecológico.

Según los sindicatos, la retirada prematura de recursos de extinción ha contribuido al agravamiento de incendios como el del Pico del Lobo o el de Almorox (Toledo), registrado la pasada semana, que afectó a otras 500 hectáreas de terreno forestal.

Debilitamiento

Los representantes sindicales han denunciado que parte del personal de extinción se está destinando a labores de prevención con el objetivo de "facturar hectáreas y cobrar subvenciones europeas", lo que, a su juicio, "pervierte la función esencial de un servicio de emergencias".

También han recordado el incendio ocurrido en Almoguera (Guadalajara), previo a los siniestros del Pico del Lobo y Almorox, en el que, según afirmaron, la mitad de los medios que intervinieron procedían de la Comunidad de Madrid, lo que consideran una muestra del debilitamiento del operativo regional.

Agencia pública

En este contexto, los sindicatos han instado al Gobierno autonómico a revisar el sistema de financiación de Geacam y a dotarla de recursos propios y estables, planteando como solución que la empresa pública se convierta en una agencia pública.

Con estas reivindicaciones los trabajadores buscan garantizar la continuidad del operativo de incendios durante todo el verano y principios del otoño, una etapa que consideran clave ante el actual contexto de sequía y altas temperaturas.