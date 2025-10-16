El PSOE responde a PP y Vox y celebra que Castilla-La Mancha "avanza": "La región tiene presente y futuro"

La portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha aprovechado su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región para responder a las críticas de PP y Vox y ha considerado que "considerando los datos de progreso, es evidente que la comunidad avanza". Ante la afirmación de los 'populares' de que el presidente, Emiliano García-Page, es "un fraude", Abengózar ha sido clara: "Bendito fraude".

La socialista ha definido al presidente del PP regional, Paco Núñez, como "un líder sin rumbo, sin credibilidad, capaz de decir una cosa y la contraria en la misma frase, y que para sustentar su relato ha inventado bulos".

"Yo creo que hemos visto en esta jornada una década de contrastes: la Castilla-La Mancha que avanza frente a los que recortaron. Este PP son los mismos que desmantelaron nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Y quieren hacernos ver que son quienes lo defienden", ha expresado.

Abengózar se ha referido a la inversión de la Junta en vivienda, 360 millones "frente a 500.000 euros que puso el PP". "Núñez se ha venido muy arriba diciendo que defendía a Castilla-La Mancha, pero se le ha olvidado el futuro de Castilla-La Mancha", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que la comunidad "marca la diferencia" también en el sector primario, con "5.100 jóvenes que se han incorporado al campo en estos 10 años y duplicando el número de agricultoras y ganaderas".

Críticas a Vox

Por otro lado, la socialista ha respondido al líder de Vox, David Moreno, criticando que haya llamado a los socialistas "banda criminal" mientras la tónica general de su partido es "inventar".

Abengózar ha repasado todas las críticas de Moreno y ha afeado que "no ha llevado a cabo lo que pide en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, donde este teniente de alcalde".

"Para Vox, en Castilla-La Mancha todo está mal, pero lo que ocurre es que no creen en la comunidad y hablan continuamente del fracaso de las autonomías mientras viven de ellas. Vox se envuelve en la bandera de la defensa del campo, pero luego se arrodilla ante Trump, que es el que castiga precisamente a nuestro campo. Esto es lo que ocultan", ha lamentado.

"Un Gobierno que cumple"

Además de responder a Núñez y a Moreno, Abengózar ha repasado las medidas avanzadas por Page durante su intervención matinal. "La foto de la jornada es clara. La de una Castilla-La Mancha que avanza con estabilidad, compromiso y con un Gobierno que cumple. Una región que sigue mirando al futuro con confianza gracias al liderazgo del presidente Emiliano García-Page", ha afirmado.

Además, ha puesto en valor que Page "no se deja arrastrar por consignas ni por modas y defiende con firmeza lo que es justo para Castilla-La Mancha".

"Desde el PSOE seguimos a su lado con la misma pasión, con el mismo compromiso y la misma fuerza haciendo región, porque Castilla-La Mancha tiene presente, tiene futuro y tiene quien la defienda. Desde luego, esa persona es Emiliano García-Page", ha sentenciado.

Page reconoce la labor de su partido

De su lado, en el turno de réplica, Page ha agradecido al grupo socialista que sea "vigilante de la honestidad y la reputación del Gobierno, algo que es sagrado".

"El Gobierno es honesto y el grupo lo es todavía más porque vigila y cuida de nuestra honestidad. Aunque el Gobierno está compuesto por una nómina de gente entregada, si surgiese un caso de corrupción, nos pedirían cuentas", ha asegurado.

También ha dado las gracias a los socialistas por "mantener perfectamente perimetrado y delimitado el campo de juego en el que el Gobierno se debe mover, manteniendo un modelo de región del bienestar implementado contra viento y marea y contra ciclos, crisis y recortes".

"La ciudadanía ha manifestado con el voto un aval muy claro al trabajo del Gobierno socialista. El grupo parlamentario ha ayudado y empujado y es una labor absolutamente generosa y eficaz. Son un espejo en el que se mira todos los días el Gobierno de Castilla-La Mancha, el recordatorio permanente de para qué nos queremos emplear en el Gobierno", ha sentenciado.