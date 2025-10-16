Page en el Debate sobre el Estado de la Región: "Los próximos 10 años pueden ser todavía mejores que estos 10"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha iniciado este jueves su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región a las 10:36 horas, destacando el clima de normalidad, diálogo y estabilidad institucional que, según ha subrayado, caracteriza a la comunidad frente a la situación de polarización política que vive el conjunto del país.

"Aquí hay estabilidad, normalidad, certidumbre. El Gobierno que dirijo es fiable. Nos equivocamos como cualquiera, pero lo que decimos lo intentamos llevar adelante", ha afirmado Page en los primeros compases de un discurso sin límite de tiempo, en el que ha contrapuesto el funcionamiento institucional de Castilla-La Mancha con el tono crispado que domina la política nacional.

"Aquí no vamos a hablar de corrupción. Me refiero a corrupción del Gobierno, que no existe ni en esta época ni en las anteriores. Y en este Debate vamos a intentar obviar el populismo barato, el frentismo por el frentismo", ha señalado.

Alianza social

El presidente castellanomanchego ha reivindicado el compromiso de su Ejecutivo con la ciudadanía y con los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social, destacando que los principales objetivos del Gobierno "son pactados con empresarios y sindicatos". "Hemos conseguido una alianza social", ha resumido, defendiendo la cooperación institucional como seña de identidad de su gestión al frente del Ejecutivo autonómico, que arrancó hace una década.

Page ha asegurado hablar "con 10 años más de experiencia, pero con la misma ilusión", y ha lanzado un mensaje de confianza en el futuro de la región: "Creo que no solo estamos en un camino mejor que la media española, sino que esta tierra tiene un camino enorme por delante. Creo que los próximos 10 años pueden ser todavía mejores que estos 10".

"Socialdemocracia inclusiva"

El presidente regional ha defendido que Castilla-La Mancha practica una "socialdemocracia no fanática, inclusiva" y ha resumido su proyecto político en varias claves: crecer sin "telarañas ideológicas", reconociendo el valor de los empresarios, pero creciendo "para compartir" y defendiendo el "interés general", sobre el que ha dicho que "no es algo que esté de moda en España, pero aquí sí lo tenemos claro, definido y pactado".

El Salón de Plenos de las Cortes de Castillla-La Mancha durante el discurso de Page. Javier Longobardo

En materia de financiación autonómica, ha asegurado: "No vamos a permitir bajo ningún concepto privilegio más allá del régimen común que tenemos todos los españoles. No va a salir adelante porque no lo vamos a permitir", ha advertido, tras lamentar que el Gobierno de España lleve "11 años mareando la perdiz" en un debate que considera esencial para garantizar la igualdad.

Finalmente, Page ha avanzado que los principales derechos y servicios públicos quedarán recogidos y amparados en el futuro Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, reafirmando su compromiso de "cumplir con todo lo que comprometimos a la ciudadanía".