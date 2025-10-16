Page anuncia ayudas de hasta 48.000 euros para que jóvenes y familias con hijos puedan comprar su primera vivienda

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región una ambiciosa batería de 11 medidas en materia de vivienda. Entre ellas destaca una nueva ayuda directa del 20 % del coste de la entrada de la primera vivienda, con un máximo de 48.000 euros, destinada a jóvenes y familias con hijos que, pese a contar con ingresos estables, no logran acceder a una hipoteca completa por parte de las entidades financieras.

Esta línea de apoyo, dotada con 30 millones de euros, forma parte del Plan de Acción en Vivienda 2026-2030, una estrategia que, según ha informado el Gobierno regional, movilizará cientos de millones de euros y que tiene como objetivo favorecer el acceso a una vivienda digna tanto en zonas urbanas como rurales.

En concreto, el programa de ayuda a la compra permitirá que los beneficiarios puedan obtener un préstamo del 100 % del precio de la vivienda, eliminando el obstáculo que suponen las elevadas entradas iniciales exigidas por los bancos.

El Ejecutivo regional ha precisado que podrán acogerse a esta medida los jóvenes menores de 36 años y las familias con hijos, siempre que el inmueble no supere un valor máximo de 240.000 euros. Además, será necesario estar empadronado en la comunidad durante al menos dos años previos a la solicitud, salvo en los municipios catalogados como zonas con extrema despoblación, donde este requisito quedará exento.

800 nuevas viviendas

Junto a esta ayuda, el plan contempla un programa de aumento de la oferta residencial con una inversión de 45 millones de euros destinado a construir 800 viviendas en zonas urbanas con fuerte presión de demanda. Esta medida se orienta a familias con rentas medias y bajas, con ingresos inferiores a 4,5 o 7,5 veces el IPREM, que encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna por el incremento de los precios.

El plan incorpora también un bloque de medidas estructurales para ampliar el suelo disponible y agilizar los procedimientos urbanísticos. Entre ellas figura la facilitación del cambio de uso de suelo dotacional a residencial, siempre que los ayuntamientos justifiquen la falta de necesidad de equipamientos públicos.

Asimismo, se elaborará un mapa e inventario de edificios públicos en desuso que puedan reconvertirse en viviendas, con el fin de aprovechar el patrimonio público y mejorar la eficiencia en la gestión.

Otro de los ejes del plan será la creación de un nuevo Registro de Demandantes de Vivienda, que permitirá mejorar la transparencia y la equidad en la adjudicación de vivienda pública. Además, se aprobará una nueva normativa técnica de planeamiento que regulará la actividad urbanística en municipios sin planeamiento vigente, permitiendo pequeñas ampliaciones del suelo urbano mediante planes especiales.

El Gobierno castellanomanchego también impulsará la firma de protocolos con entidades financieras para promover la oferta de productos hipotecarios con condiciones ventajosas, como tipos de interés mejorados o la reducción o eliminación de comisiones.

Deducciones fiscales

Por otra parte, el plan contempla deducciones fiscales adicionales para la compra de la primera vivienda habitual por parte de jóvenes. El Ejecutivo regional amplía el valor máximo del inmueble en un 33 %, hasta los 240.000 euros, para beneficiarse de tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (del 5 % al 3 %) y en el de Actos Jurídicos Documentados (de 0,5 % a 0,25 %).

En el ámbito rural, el Gobierno autonómico prevé ofrecer ayudas en especie para la redacción del planeamiento general en pequeños municipios, a través de asistencia profesional especializada que facilite la elaboración de sus Planes de Ordenación Municipal.

Con esta batería de medidas, Emiliano García-Page ha defendido durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región que el Ejecutivo que preside se convertirá en "el que más facilita el acceso a la vivienda con ayudas directas o préstamos a tipo cero".

"La gran solución al problema de la vivienda es hacer viviendas por miles y miles, sin criminalizar a los inmobiliarios, sin penalizar todo lo que tiene que ver con el urbanismo", ha argumentado el presidente, que ha asegurado que todo se hará "cumpliendo con las leyes" y no "como pasó antes de que estallase la burbuja, cuando todo el campo era orégano".