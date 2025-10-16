Page acusa a Núñez de dibujar Castilla-La Mancha "como si fuera Gaza": "Insulta, ametralla y falsea datos"

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha replicado la primera intervención del presidente del PP, Paco Núñez, en el Debate sobre el Estado de la Región acusándolo de "mentir, ametrallar y falsear datos" en una alocución en la que ha dibujado "una región que parece Gaza".

"Me ha dejado preocupado. Creía que como va avanzando la legislatura y no le han quitado, se iba a sentir más seguro, pero se ha gastado un tono más insultón que nunca", le ha afeado.

El presidente autonómico ha contabilizado "trece menciones a Pedro Sánchez" y "no menos de veinte diciendo que no tengo dignidad" en lo que ha definido como 45 minutos en los que "ha demostrado una capacidad inmensa en meter la pata".

De igual modo, ha tirado de ironía a la hora de contestar a Núñez cuando ha asegurado que durante la apertura del Debate le ha visto "cansado". "Esas son las ganas que tienen ustedes", ha afirmado el presidente, quien ha añadido que "he estado tentado de sacudirles una hora más de discurso pero he querido ser generoso con el público."

El líder del Ejecutivo autonómico también ha querido cortar de raíz las dudas que había sembrado Núñez sobre el apoyo del PSOE nacional a la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados. "Está más claro que el PSOE va a apoyar el Estatuto que si usted va a ser candidato en las elecciones", ha apuntado.

Pobreza, dependencia y sanidad

Page ha proseguido su intervención enfrentando los datos que había exhibido su contrincante político en materia de pobreza, dependencia o sanidad.

"Tienen credibilidad cero en justicia social e igualdad. La pobreza severa llegó al 14 % durante el Gobierno de Cospedal y ahora, esa cifra se ha reducido a la mitad", ha explicado.

Que durante su discurso se haya referido a la dependencia, lo ha definido "casi de código penal", porque durante los cuatro años de presidencia del PP "la dejaron reducida a la mínima expresión".

"Me sonroja que hable de pobreza y dependencia, pero ¿además habla de Sanidad cuando Castilla-La Mancha fue en la que más se emplearon con la motosierra?", le ha preguntado.

En este sentido, ha asegurado que en estos momentos, su Ejecutivo "está gastando tres veces más que ustedes" y que los problemas que puede tener el sistema sanitario se circunscriben a que "la gente enferma".

También en clave sanitaria, Page ha criticado a Núñez que haya enarbolado la bandera de la recuperación de la carrera sanitaria que "fue suprimida" durante los cuatro años de Gobierno del PP. "¿Qué les va a prometer, la carrera sanitaria para luego despedir sanitarios?", le ha preguntado en relación a los recortes sanitarios llevado a cabo en la región entre 2011 y 2015.

Más allá de esto, le ha criticado que "haya prometido carrera sanitaria a todos los profesionales sanitarios de la región", una medida que ha cifrado en "3.000 millones de euros". "Eche cuentas", le ha espetado.

Page espetando a Núñez durante su turno de réplica. Javier Longobardo

Presión fiscal y vivienda

En términos de presión fiscal, Page ha tildado como "el mantra de siempre" las peticiones de bajada de impuestos de Núñez cuando "pusieron 300 nuevas tasas".

A este respecto, ha acusado a los alcaldes 'populares' de "subir de manera escandalosa las tasas un 80 %" y ha replicado al líder del PP que la puesta en marcha del canon del agua ha sido un imperativo europeo que de no haberse acometido "nos podían suprimir los fondos europeos".

En materia de vivienda, el presidente regional ha desmentido la acusación de Núñez de haber copiado a su partido las medidas anunciadas durante su primera intervención: "En la Conferencia de Presidentes que celebramos en Santander, dimos papeles con las propuestas que había preparado el consejero. Fuimos los únicos y al día siguiente en Génova nos habían fusilado todo el programa. El colmo fue que a ustedes también se las mandaron por argumentario".

Pacto de Murcia y corrupción

Sobre agua, Page se ha felicitado de que "por lo menos" Núñez "haya reconocido que ha firmado el Pacto del Agua de Murcia". En aquella declaración, suscrita por los barones 'populares' de todo el país, el regidor autonómico ha señalado que "algún presidente como el de Aragón defendió su tierra asegurando que las alusiones a las transferencias de agua se referían al Tajo" mientras "aquí tragaron jugando un poquito a la ambigüedad".

Por último, el dirigente castellano-manchego ha defendido la pulcritud de un Gobierno que ha definido como "limpio y honesto".

"Podré meter la pata pero no la mano, ni yo ni nadie del Gobierno. Si quieren utilizar ese camino, le diré que los únicos imputados de esta sala están en su partido", ha espetado Page a Núñez justo antes de finalizar sosteniendo que "ningún alto cargo, durante la gestión del PSOE, ha estado ni a un milímetro de algún caso de corrupción", algo que no ha pasado con el que fuera director general de Documentación y Análisis en la época de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, sobre quien pesa una acusación de 15 años de cárcel por la operación Kitchen.