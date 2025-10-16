Los 60 anuncios que ha dejado Page en el Debate: de ayudas a autónomos a las 6.600 nuevas plazas de empleo público

Un momento del discurso de Page. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desgranado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región las principales medidas que va a tomar su Gobierno en sus diferentes ámbitos de gestión.

Durante más de tres horas de intervención ha anunciado medidas en materia de vivienda como la construcción de 800 viviendas con un coste de 45 millones de euros, nuevas ayudas para autónomos o pymes, o dos nuevas ofertas públicas de empleo para 2025 y 2026 que sumarán 6.600 plazas.

Vivienda (Plan de Acción 2026-2030)

Construcción de 800 viviendas con una inversión de 45 millones de euros.

Ayudas de hasta 700 € por vivienda para alquiler o compra.

Préstamo al 0 % para jóvenes y familias por valor de 30 millones de euros para cubrir el 20 % del coste de la vivienda que no alcanzan las hipotecas hasta un máximo de 48.000 euros.

Protocolos con entidades financieras para ofrecer hipotecas ventajosas.

Creación de un Registro de Demandantes de Vivienda.

Aumento del suelo residencial y simplificación de trámites.

Cambio de uso de edificios públicos a vivienda residencial.

Reclasificación de suelo rústico en zonas rurales para vivienda.

Ayudas técnicas a pequeños municipios para planeamiento urbano.

Deducciones fiscales por compra (5% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), de hasta 500 euros por alquiler de vivienda habitual y una reducción del 15 por ciento en el IRPF por la aportación a cuentas ahorro vivienda.

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Reuniones sectoriales ante la nueva PAC 2028-2034 para armar un documento que se trasladará al Ministerio.

Tramitación de la Ley de Calidad Agroalimentaria en 2026.

Incremento de la dotación a seguros agrarios en 1,5 millones de euros hasta los 12 millones de euros.

Aumento de la partida de sanidad animal en 2,2 millones de euros para hacer frente a enfermedades emergentes.

Autorización para crear cementerios de animales de compañía.

Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital

Nueva Oferta de Empleo Público con 3.500 plazas para 2025 y 3.100 plazas más en 2026.

Creación de la Agencia de Transformación Digital en Talavera de la Reina.

Lanzamiento del Espacio Ciudadano digital de servicios administrativos.

Economía, Empresas y Empleo

Nueva convocatoria Tarifa Plana Plus dotada de 22 millones de euros destinada a 10 000 autónomos.

Una nueva plataforma digital de turismo con 2 millones de euros de inversión.

Creación de una plataforma regional de empleo, tipo InfoJobs, con una dotación de 2 millones de euros.

Ayudas a pymes: Bono Pyme de 9 millones de euros y 6 millones más en ayudas para crear pymes industriales.

Convocatoria a los agentes sociales para armar un nuevo pacto por los autónomos hasta 2030 con una dotación de 100 millones de euros.

Programa de Apoyo Activo al Empleo por valor de 63,8 millones de euros para crear 7 000 contratos.

Nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas.

Exención a los taxis del pago de la tasa de ITV.

Educación, Cultura y Deporte

20 grandes obras en el ámbito educativo (nuevos centros y ampliaciones) valoradas en 90 millones de euros.

Reducción de ratios en Primaria hasta los 22 alumnos.

Reducción de la jornada lectiva a 18 horas para profesores de Secundaria desde 2026.

Inversión de 26 millones de euros en fortalecer la competencia matemática y lectora en las primeras etapas educativas.

Nueva Estrategia de Educación Inclusiva.

Ampliación del Banco de Libros a Primero y Segundo de Primaria.

Exposición “800 Aniversario Catedral de Toledo” en 2026 con una inversión de 1,4 millones de euros.

Gran exposición sobre la Transición Española.

Sanidad

Plan Regional contra el Cáncer con detección precoz, IA y terapias avanzadas como claves.

Apertura del nuevo Hospital de Puertollano y comienzo de la segunda fase Hospital Albacete.

Ley de Garantías de tiempos máximos de respuesta en el segundo semestre de 2026.

Detección de 36 enfermedades en el cribado neonatal (prueba del talón).

Instalación de un nuevo dispositivo PET-Resonancia en el Hospital Universitario de Toledo valorado en 11 millones de euros dedicado a la detección del cáncer. Una tecnología que solo tiene tres hospitales en España.

Ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Construcción de nuevos centros de salud en Alcoba, Cabanillas, Bargas, Albacete, Los Valles de Guadalajara y Manzanares.

Bienestar Social y Derechos Sociales

Creación del Centro Regional para personas con autismo en Orgaz (Toledo)

Nuevo recurso residencial para jóvenes con discapacidad o problemas de salud mental.

Celebración de la Feria Anual del Mayor. Una festividad itinerante que comenzará en Guadalajara.

Incorporación de 10 000 nuevos servicios de dependencia durante los años 2026 y 2027.

II Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social 2025–2030.

Nueva Ley de Cooperación Internacional.

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Nueva APP con rutas en parques naturales.

Compra de 97 vehículos 4x4 para agentes medioambientales.

Ley de Calidad Ambiental.

Adjudicación antes de final de 2025 de los contratos de abastecimiento hidráulico en Picadas-Almoguera, Bornova-Tajuña-Campiña Baja-La Muela, Campana de Oropesa-Gévalo y Llanura Manchega.

Infraestructuras y Transporte

Finalización de la obras por la dana Letur y Mira.

Nuevos planes ASTRA en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), nueva lanzadera en Pioz (Guadalajara), mejoras del servicio en

Alovera, Villanueva y Quer (Guadalajara) y la renovación de las líneas Pozo-Chiloeches y Horche-Yebes (Guadalajara).

Contrato de mantenimiento de firmes de carreteras con una vigencia de 5 años y una inversión de 104 millones de euros.

Nuevo servicio de transporte sensible a la demanda en las comarcas de Almadén, La Jara, Sierra del Segura y Molina de Aragón.

Igualdad y Familia

Nuevo Acuerdo de Coordinación Institucional contra la violencia de género.

Ley para combatir la brecha de género laboral que incluirá la creación de un Observatorio Económico.

Ayudas a la conciliación laboral y familiar por valor de un millón de euros.

Ampliación de la Red de Centros de la Mujer en Tragacete (Cuenca) y Brihuega (Guadalajara) con los que se alcanzarán los 90 recursos.