Page, premio Antena de Oro 2025 por "impulsar el diálogo entre la prensa, la sociedad y las administraciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido elegido como ganador de un reconocimiento extraordinario de los Premios Antena de Oro 2025 por "facilitar la labor periodística e impulsar el diálogo entre prensa, sociedad y administraciones públicas".

Así ha informado la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (ARTVM) después de que el jurado haya fallado los ganadores de la 52º edición de los galardones. Los premios se entregarán el próximo 8 de noviembre en una gala en el Casino de Aranjuez, que estará presentada por la periodista y presentadora de RTVE, Ana Belén Roy.

Compartirá con Page otra Antena Extraordinaria el periodista Matías Prats, "por su rigor y proximidad con el espectador, sus bodas de oro con la profesión y sus 10.000 informativos".

Además, otro castellanomanchego será reconocido en la gala. Se trata de Javier López, colaborador de CMM, que ha sido elegido como Antena de Radio Digital por la dirección de 'Llena de Vida: La España Vaciada' de ClickRadio TV.

Un premio por su trabajo al frente de un proyecto que "pone en valor el medio rural, dando voz a sus protagonistas".

Resto de premiados

Antena de Radio

- RNE – Fernando Martín: por su trayectoria de más de tres décadas en Radio Nacional de España, al frente de algunos de los principales espacios informativos de la cadena y su compromiso con la información pública.

- Kiss FM – Julián Garvín: por su destacada labor como director de Comunicación e Informativos del Grupo KISS Media y Coordinador General de la cadena.

- COPE – Fernando de Haro: por su rigor informativo y estilo inconfundible al frente de La Mañana del Fin de Semana.

- Cadena SER – Nacho Ares: por su labor divulgativa al frente del programa SER Historia, acercando el conocimiento histórico a la audiencia.

- Onda Cero – Rafa Latorre: por su rigor periodístico y su labor al frente del programa La Brújula.

- esRadio – Rosana Laviada: por su labor profesional como subdirectora del programa Es la Mañana de Federico y su aportación a la información de actualidad.

- 'El Marcapáginas' en su 25º Aniversario, dirigido por David Felipe Arranz: un espacio, emitido actualmente por Radio Intereconomía, que se ha consolidado como un referente del periodismo cultural.

Antena de Televisión

- TVE – Nieves Álvarez: por su profesionalidad al frente del programa Flash Moda, acercando al espectador al mundo de la moda.

- Antena 3 – Susana Griso: por su labor al frente de Espejo Público, manteniendo un compromiso constante con la información y la actualidad.

- Cuatro – Diego Losada: por su labor informativa en Noticias Cuatro, combinando rigor periodístico y cercanía con la audiencia.

- Telecinco – Sandra Barneda: por su trayectoria en diferentes formatos de Mediaset, destacando su cercanía y versatilidad en el medio.

- La Sexta – Josep Pedrerol: por su labor al frente de Jugones, espacio referente del periodismo deportivo televisivo en España.

- TRECE – Antonio Jiménez: por sus 12 años al frente de El Cascabel, consolidado bajo su dirección como un referente del análisis y la actualidad nocturna en televisión.