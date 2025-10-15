Page anuncia la creación de nuevos centros de la mujer en dos pequeños pueblos de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la creación de dos nuevos Centros de la Mujer en las localidades de Tragacete (Cuenca) y Brihuega (Guadalajara) con los que Castilla-La Mancha contará con una red de 90 recursos.

Así lo ha trasladado durante la celebración del acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se ha celebrado en Almagro (Ciudad Real) y donde ha reivindicado a Castilla-La Mancha como "la comunidad autónoma con mayor número de centros de la mujer del país en relación con su población", según ha informado la Junta en nota de prensa.

“Malditas sean las sociedades que no son capaces de reconocer el valor o el mérito de su semejante”, ha asegurado Page en un acto en el que la Administración regional ha reconocido a seis mujeres emprendedoras, residentes en núcleos rurales de la región.

“Voy a pelear siempre contra los privilegios y los que los invocan acudiendo a la historia”, ha apuntado el presidente regional, quien ha subrayado que la igualdad pasa por fomentar y garantizar que las necesidades básicas de toda la población estén cubiertas, “se viva en el pueblo o en una ciudad”.

De hecho ha abogado por que el papel de las mujeres rurales "sirva de inspiración para las nuevas generaciones" y para "desmitificar los clichés sobre lo urbano y lo rural".

Emiliano García-Page junto a la consejera Sara Simón a su llegada al acto.

50º aniversario de la Transición

Precisamente sobre esa igualdad, que recoge la Constitución Española, el presidente autonómico ha avanzado que, a lo largo del próximo año, en Castilla-La Mancha se va a conmemorar el 50 aniversario de la Transición. “Es algo que no podemos olvidar, por eso lo vamos a celebrar a pleno pulmón, porque evoca lo que somos: herederos de esa transición que nos ha permitido, como tierra, tener los mismos mimbres, los mismos instrumentos para discutir, para pelear”.

Por último ha felicitado a las seis mujeres que han sido reconocidas en este acto: Milagros Gaitano Garrido, del Restaurante J.M. (Alcaraz, Albacete); Nieves Téllez Gutiérrez, de Quesos Téllez (Almagro, Ciudad Real); Amada Aurora Olmeda Prieto, de Villarta (Cuenca); Mercedes de Loro Arcas y María Teresa Bermejo de la Fuente, de la empresa de cosmética natural Lavandaña (Brihuega, Guadalajara); y Mari Carmen Zamorano García-Moreno, de Estigmajoyas (Consuegra, Toledo).

Además de la consejera de Igualdad, Sara Simón, también han asistido a este acto otros miembros del Consejo de Gobierno como el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero y el consejero de Educación Cultura y Deportes, Amador Pastor. En representación de las Cortes de Castilla-La Mancha ha asistido la vicepresidenta, Josefina Navarrete.