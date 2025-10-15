Núñez arropa a Lola Merino en el día de las Mujeres Rurales: "Es una mujer con coraje y una pasión inmensa"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha arropado a la diputada regional de su partido y presidenta nacional de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Lola Merino, de quien ha destacado que es “una mujer con coraje, con inteligencia, con empatía y con una pasión inmensa por su tierra y por su gente”.

Merino, que desde hace más de un año y medio está retirada de la vida política por enfermedad, ha reaparecido en la inauguración de la jornada “Mujer, fuerza y vida” que ha organizado Amfar con motivo del Día Mundial de las Mujeres Rurales en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, donde se han dado cita 500 mujeres llegadas desde diversos lugares del país.

La presidenta de Amfar ha situado a las mujeres como "el motor del emprendimiento, impulsoras de iniciativas agroalimentarias y garantes de la fijación de la población en las localidades más despobladas" y ha reivindicado que “sin mujeres no hay futuro en el campo, ni futuro rural”.

Según ha informado Amfar en nota de prensa, Merino ha resaltado que “si queremos mantener el 80% del territorio español, hay que cuidar a las mujeres”, pero “no sólo un día al año, sino los 365 días de cada año”.

De la misma manera, ha puesto a las mujeres rurales en el foco, destacando el papel esencial que cumplen, sobre todo en el sector agroalimentario, ya que una de cada tres explotaciones está gestionada por una mujer, aunque son titulares de explotaciones más pequeñas, y por tanto, reciben menos ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).

Un momento de la intervención de Lola Merino.

Merino ha planteado la obligación de defender el campo español y de Castilla-La Mancha, motor económico de los pueblos y ha abogado por romper el silencio de las mujeres que sufren violencia machista en el ámbito rural, donde esta violencia es más silenciosa, más difícil de denunciar, por falta de servicios o independencia económica.

Núñez y la PAC

En el acto también ha tomado la palabra Paco Núñez, quien siguiendo la misma línea se ha comprometido a llevar de nuevo la voz del campo castellanomanchego a Bruselas, para garantizar que "la nueva PAC no salga adelante”.

“No podemos permitir ni un solo euro de recorte, ya que la Política Agraria Común debe seguir siendo un instrumento de cohesión y de garantía de renta para nuestros agricultores y ganaderos”, ha defendido.

Paco Núñez en el acto de Amfar.

Por otro lado, el líder de los 'populares' ha destacado el papel "imprescindible y ejemplar" de las mujeres del campo, que "con su esfuerzo, dedicación y liderazgo, mantienen viva la esencia de nuestros pueblos y garantizan el futuro del mundo rural”.

En esta dirección ha reconocido la labor de Merino, de quien ha reconocido que "siempre vi en ella una mujer referente, capaz y con liderazgo, de esas que hacen que el camino merezca la pena y que nos enseñan a construir un mundo mejor”.

De igual modo, ha puesto en valor su fortaleza y ejemplo de superación destacando que, además de seguir luchando por las mujeres, por el mundo rural y por la región, “también está dando una lección de vida enfrentando con valentía los retos personales que la vida le ha puesto por delante”.

Además de Núñez, al acto también han acudido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde.

La jornada ha estado protagonizada por 13 mujeres referentes que han compartido testimonios para visibilizar la diversidad de las mujeres rurales y su trabajo por la igualdad.