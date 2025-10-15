CCOO y UGT salen a la calle para pedir un acuerdo de paz "justo" en Gaza: "No ha sido una guerra, sino un genocidio"

Los sindicatos CCOO y UGT han salido a la calle para visibilizar la jornada de protesta que se está llevando a cabo en toda España "contra el genocidio en Gaza". Unas manifestaciones para "exigir un acuerdo de paz duradero, el apoyo internacional en la reconstrucción y la condena de los crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Israel".

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha informado que la jornada está teniendo lugar en cientos de empresas de la región, centros públicos y privados, educativos y sanitarios, para "mostrar solidaridad con el pueblo palestino y condenar el genocidio sufrido durante meses".

Como ha detallado, los paros se han establecido para tres turnos, de mañana, tarde y noche, y están teniendo "un gran respaldo de la clase trabajadora de la región, que está siempre a la altura de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia".

Ortega ha mostrado su preocupación por cómo se va a gestionar "este escenario de paz o de posible acuerdo". "Creemos que el pueblo palestino merece y necesita decidir su propio futuro, que tiene que ser protagonista en primera persona de las soluciones y de la reconstrucción de la tremenda barbaridad que se ha estado cometiendo durante estos meses", ha indicado.

Por último, ha pedido que empiece a llegar a la zona la ayuda humanitaria y que se garantice que no van a volver los ataques.

UGT pide una paz "justa"

Por su parte, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha reafirmado el compromiso del sindicato con la paz, el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. Y ha sostenido que "ningún plan puede considerarse de paz si no tiene en cuenta al pueblo palestino, si pretende perpetuar la masacre, la guerra o la ocupación y no respeta lo que establece Naciones Unidas".

"Hoy nos manifestamos en la calle y a las puertas de los centros de trabajo para mostrar un apoyo claro y directo hacia los ciudadanos y ciudadanas de Palestina, a quienes se les ha privado de sus derechos", ha explicado.

Por otro lado, ha advertido de las posibles imposiciones que pueda suponer para este pueblo el acuerdo de paz alcanzado, abogando porque sea un pacto justo "que vele por la defensa de los derechos en Gaza, por sus necesidades, por la reconstrucción del territorio y por la posibilidad de enterrar a sus muertos", ha asegurado.

"Es preciso también el reconocimiento a esas más de 67.000 personas, entre ellos más de 20.000 niños y niñas, que han sido asesinadas por las tropas de Israel. Pido a los trabajadores y trabajadoras de esta región que no ignoren lo ocurrido, no podemos mirar hacia otro lado. Esto no ha sido una guerra, ha sido un genocidio", ha sentenciado.