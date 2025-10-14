El PP de Toledo denuncia que Tolón usa la Delegación del Gobierno "para hacer oposición al Ayuntamiento"

La polémica por la exclusión de Toledo de los fondos europeos EDIL continúa. El portavoz del PP de Toledo, José Manuel Velasco, ha denunciado este martes el "uso partidista" que está haciendo la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, de la institución que dirige para "ser candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones".

"Tolón no ejerce como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, sino como candidata a la Alcaldía de Toledo para las elecciones de 2027, pese a ser la política que más daño está haciendo a la ciudad", ha afirmado.

Velasco cree que la delegada "está centrada exclusivamente en perjudicar a Toledo y torpedear todos los proyectos que el Ayuntamiento tiene en marcha con diferentes ministerios para intentar bloquear a la ciudad y seguir la senda de la parálisis que, siendo alcaldesa, hizo como seña de identidad propia".

El 'popular' ha citado algunos proyectos como la construcción del cuartel de la Guardia Civil o la construcción del tercer carril cuya licitación "fue anunciada hace tres años y prometida de manera recurrente por ella misma".

"Como numerito ya es suficiente. Estamos hartos y exigimos la construcción del tercer carril en lugar de obras absurdas como la remodelación de la rotonda del polígono o el carril bici de la rotonda de la carretera de Madrid a la del Salto del Caballo", ha afirmado, a la vez que ha valorado que el PSOE de Toledo esté "sin rumbo y desbordado" porque "dan la cara por una persona que los dejó tirados".

"Mano negra"

Para Velasco, la exclusión de Toledo del reparto de los 142 millones de euros de los fondos EDIL es "una decisión arbitraria, injusta y descarada que lleva la firma de Milagros Tolón".

"Toledo optaba a 20 millones de euros con tres proyectos estratégicos: Toledo Social, Toledo Romano y Toledo Dinámico. Aunque ha superado la puntuación mínima, Toledo es la única gran ciudad de Castilla-La Mancha excluida, algo que solo se explica por motivos políticos", ha asegurado.

Por ello, ha reiterado que el Ayuntamiento va a presentar alegaciones y recurrir las "irregularidades", además de buscar "otras vías de financiación". "Ya hemos remitido dos cartas al Ministerio exigiendo que nos envíen los criterios de evaluación y no vamos a rendirnos. Cada obstáculo nos hace más fuertes. Mientras Tolón trabaja contra Toledo, nosotros seguiremos trabajando por los toledanos", ha expresado.

"La realidad es que Tolón siempre está en contra de Toledo. Es su venganza política porque los toledanos le dieron la espalda y demuestra que no ha superado haber perdido la Alcaldía", ha sentenciado Velasco.