El PSOE presume del gasto social de Castilla-La Mancha "sin necesidad de subir impuestos"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha presumido de que ninguna comunidad garantiza "tanto gasto social sin subir impuestos". En concreto, ha detallado que destina el 70 % de su presupuesto a políticas sociales, el pilar del Bienestar.

"La fórmula no es fácil, pero Castilla-La Mancha ha sido capaz de garantizarlo y gracias a ello los ciudadanos no han visto aumentar su presión fiscal y sí han visto garantizada su atención social. Esto es más que suficiente para abrir la conversación de la financiación autonómica en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha expresado.

En la semana en la que se celebrará el Debate sobre el Estado de la Región, ha destacado la importancia de una cita de "cercanía, transparencia y rendición de cuentas" por parte del Gobierno de Page.

"Es un Debate muy interesante que sirve para analizar cómo está la situación en Castilla-La Mancha, cuáles son los retos a enfrentar y los que quedan pendientes. A mitad de legislatura, el nivel de ejecución del programa electoral está muy adelantado. Eso nos hace sentirnos muy satisfechos, porque no hay nada peor para un político que dar su palabra y luego no cumplirla. Y en este caso es todo lo contrario", ha afirmado.

Críticas a PP y Vox

Sin embargo, Maestre ha criticado que PP y Vox tienen el foco puesto "en otras cosas". "Esta tierra va a blindar los derechos del Estado del Bienestar, frente a todos aquellos que quieran venir a destruirlo, con un Estatuto de Autonomía que sin duda es el gran logro de este último ejercicio político y una muestra de la estabilidad que hay en la región", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que, tras recortes en sanidad, educación y servicios sociales, "se ha conseguido el logro de acordar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha".

Por último, ha destacado los buenos indicadores económicos de la región, que "crece a un ritmo muy grande". "Somos la primera región en la que se ha subido de una forma más amplia el PIB per cápita desde que gobierna Page. Tenemos récord de exportaciones, se han captado más de 2.000 millones de euros en inversores extranjeros y somos la primera comunidad autónoma en reducir el paro juvenil", ha afirmado.